Jongetje (6) dat lerares neerschoot in VS wordt niet vervolgd

Het zesjarige jongetje dat in januari in de Amerikaanse staat Virginia zijn lerares neerschoot, wordt niet vervolgd. Dat heeft de openbaar aanklager woensdag (lokale tijd) laten weten in een interview met nieuwszender NBC News.

De aanklager vindt het ‘problematisch’ om een zesjarig kind te vervolgen, omdat iemand die zo jong is volgens hem waarschijnlijk niet begrijpt wat de aanklacht inhoudt, of hoe het rechtssysteem überhaupt functioneert. Ook kan een jong kind zijn of haar advocaat niet adequaat bijstaan. Wettelijk is het wel mogelijk om een zesjarige aan te klagen in Virginia. Er wordt wel nog onderzocht of er volwassen bij de zaak betrokken zijn die wellicht strafrechtelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld.

De schietpartij vond plaats op 6 januari in de stad Newport News. De 25-jarige lerares raakte bij het incident levensgevaarlijk gewond. Ze lag twee weken in het ziekenhuis. Volgens haar advocaat had ze het jongetje een dag eerder tijdelijk geschorst, omdat hij haar telefoon kapot gemaakt zou hebben. Het kind kwam de volgende dag terug naar school met een pistool en schoot haar in haar hand en borstkas.

Zeker drie andere leerkrachten zouden eerder het gedrag van het jongetje bij de schoolleiding aangekaart hebben. Het zou bekend geweest zijn dat het kind regelmatig met een vuurwapen op school rondliep. Een woordvoerder van de politie liet na de schietpartij weten dat er geen twijfel over bestond dat het kind de lerares met opzet had neergeschoten.

De familie van de jongen liet na de schietpartij in een verklaring weten dat het betreffende wapen in huis altijd achter slot en grendel bewaard werd en dat ‘altijd toegewijd waren aan verantwoord wapenbezit en het buiten bereik van kinderen houden van vuurwapens.’

