Vandaag is het zwaarbewolkt en zijn er langdurige perioden met lichte tot matige regenval. De winterse neerslag is er niet meer bij, bij maxima tot 7 of 8 graden in Vlaanderen. In het uiterste zuiden wordt het nog zachter bij maximaal 12 graden. De wind is zwak en veranderlijk, maar waait steviger in het zuiden.