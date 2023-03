Man op klaarlichte dag neergeschoten op straat

In de Draaiboomstraat in Hoboken is woensdagnamiddag een 32-jarige man op straat neergeschoten. Hij raakte daarbij zwaargewond, maar is intussen buiten levensgevaar. M.B. – een buurtbewoner – liep volgens ­Gazet van Antwerpen ­ samen met een ouder familielid over straat toen hij benaderd werd door een onbekende die een wapen trok en verschillende schoten loste. Het slachtoffer zou twee keer in de borst geraakt zijn, volgens verschillende bronnen. Hij werd door zijn familielid naar het ­ziekenhuis gebracht en is intussen buiten levens­gevaar. De politie stelde een perimeter in op de plaats van de schietpartij. Het ­gerechtelijk lab kwam ter plaatse en met een explosievenhond werd gezocht naar eventuele munitie. De schutter is na de feiten op de vlucht geslagen en werd nog niet gearresteerd. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor poging tot moord. Over het motief en de context van de schietpartij is nog geen duidelijkheid. Een eventuele link met het drugsmilieu wordt onderzocht. Het slachtoffer had een tijdlang een frituur in de buurt, zijn ­ouders wonen vlak bij de plaats van de schietpartij. (sare)