Is nieuw ontdekte mini-sfinx een beeld van keizer Claudius?

In de Egyptische stad ­Qena, 450 kilometer ten zuiden van Caïro aan de Nijl, is een nieuw beeld van een sfinx opgegraven. Het is 35 cm hoog en 55 cm breed, aanmerkelijk kleiner dan de twintig meter hoge sfinx van Gizeh, en veel minder oud: de grote sfinx ­dateert van 2.500 voor onze tijd­rekening, bij de nieuw ontdekte sfinx werd een stèle gevonden met hiërogliefen en demotisch schrift uit de Romeinse periode. Die ­begon met de slag om Alexandrië in 30 voor Christus.

De kleine sfinx heeft een fijn uitgewerkt gezicht, met een lichte glimlach en kuiltjes in de wangen, zei professor Mamdouh Damati van de universiteit Ain Shams, een voormalige minister van Archeologie. Hij beschrijft het als ‘koninklijke trekken’. De ploeg die de opgravingen deed, denkt dat het om het gezicht van de Romeinse keizer Claudius gaat, die van 41 tot 54 over Egypte regeerde, wat nog ­verder moet worden onderzocht.

Claudius is bij ons bekend als de keizer die de verovering van Engeland in gang zette in 43. De Britse schrijver Robert Graves schreef over zijn leven de boeken Ik, Claudius en Claudius de god. De serie naar die boeken was ook bij ons ­populair. (isg)