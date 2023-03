Gary Lineker op matje bij BBC voor kritiek op asielbeleid

Gary Lineker is sinds 1999 de meest geliefde analist van het voetbalprogramma Match of the day, en ontvangt daarvoor 1,5 miljoen euro per jaar van de BBC. Maar die roept Lineker nu op het matje na een tweet over het asielbeleid van de Britse regering, die veroordeeld werd door de woordvoerder van premier Rishi Sunak.

Minister van Binnenlandse Zaken Suella Braverman kondigde dinsdag aan dat wie het land illegaal binnenkomt, zijn recht verliest om er ooit nog asiel aan te vragen. Lineker noemde dat op Twitter ‘meer dan wreed’ en schreef dat de taal van Bravermans boodschap ‘niet erg verschilt van de taal die Duitsland in de jaren 30 gebruikte’.

De BBC ligt al lang onder vuur bij de regerende Conservatieven, die de zender te kritisch vinden. Directeur-generaal Tim Davie wil elke schijn van partijdigheid bij het personeel vermijden, ook op hun sociale media.

Lineker heeft al laten weten dat onpartijdigheid over het ­beleid geldt voor nieuwsankers en politieke journalisten, niet voor hem als sportjournalist. ‘Ik zal blijven spreken voor mensen die geen stem hebben.’ (isg)