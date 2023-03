Weer njet voor de sterren van PSG, Bayern gaat door

Bayern München heeft de titanenstrijd met Paris Saint-Germain gewonnen en staat in de kwartfinales van de Champions League. Net als in de heen­wedstrijd won Bayern, dit keer met 2-0.

Opnieuw kunnen de schatrijke Qatarese eigenaars van PSG fluiten naar hun droom. Al sinds ze de Franse club in 2011 overnamen is de eindwinst in de Champions League als een ongrijpbare wortel. Ook in 2023 zal daar geen verandering in komen.

Nochtans zijn Lionel Messi en Kylian Mbappé, de twee super­sterren van PSG, geboren voor de allergrootste voetbalmomenten. Voor Messi is de Champions League zijn tweede thuis. Zijn 150ste wedstrijd als basisspeler op het ­kampioenenbal al werkte hij tegen Bayern München af. Alleen Iker Casillas (176) en Cristiano ­Ronaldo (178) deden het hem voor.

Mbappé zit daar op z’n 24ste nog een eind vanaf, maar dat hij er telkens staat op grote momenten, daar twijfelt niemand nog aan. In de heenwedstrijd vond PSG zonder de net uit blessure teruggekeerde Mbappé de ruimte in de rug van de Bayern-verdedigers niet. In het halfuur dat hij tussen de lijnen stond was hij een gesel en scoorde hij twee keer, maar even vaak werd zijn goal terecht afgekeurd wegens buitenspel.

In de drie wedstrijden die volgden na de 0-1-nederlaag in de heenwedstrijd tegen Bayern maakte Mbappé vijf doelpunten en gaf hij twee assists. Alsof hij ­wilde onderstrepen dat hij voor de terugwedstrijd wel klaar was.

Dit keer verscheen de Franse sneltrein dan ook aan de aftrap en zijn snelheid kwam meteen van pas. Het leverde al na anderhalve minuut een eerste kans op, maar daarna nam de dreiging stelselmatig af. Bayern zette minder ­hoge druk dan in de heenwedstrijd, waardoor Mbappé iets minder ruimte kreeg. Bovendien ­waren de passes van zijn ploegmaats net niet precies genoeg. Beide ploegen wilden vooral niet in het mes lopen.

In de eerste helft waren de beste kansen nog voor PSG. Messi was er dichtbij na een scrimmage aan het doel, maar hij kreeg de bal er niet in. En ook Vitinha had de 0-1 aan de voet. Zijn poging richting een leeg doel was echter net niet hard genoeg, waardoor de Ligt nog redde op de lijn.

Veer gebroken

Na rust zakte PSG steeds verder weg. Messi kwam er niet meer aan te pas en Mbappé werd helemaal niet meer in stelling gebracht. De thuisploeg werd wel gevaarlijker. Choupo-Moting devieerde een ­indraaiende voorzet in doel, maar zijn goal werd afgekeurd. Even later was het dan toch raak toen Bayern slecht uitvoetballen afstrafte. Verratti liet zich de bal afsnoepen aan de rand van de zestien waarna Goretzka zich niet egoïstisch toonde. Hij legde de bal nog af naar Choupo-Moting en dit keer was zijn doelpunt wel geldig.

Sergio Ramos maakte daarna ei zo na de gelijkmaker, maar de veer was gebroken bij de Parijzenaars. Messi en Mbappé voelden dat ze Bayern niet hun eerste thuisnederlaag in de Champions League in bijna twee jaar zouden aansmeren. Gnabry maakte er zelfs nog 2-0 van. Net als vorig jaar eindigt het Europese avontuur van PSG in de 1/8ste finales. De Qatari moeten er stilaan moedeloos van worden.

Saelemaekers en co. door

In de andere partij woensdagavond heeft ook AC Milan zich bij de laatste acht geschaard. De Milanezen, waar Saelemaekers en Origi na de pauze mochten invallen, bleven op een 0-0 steken in Tottenham, maar ze hadden de heenmatch met 1-0 gewonnen.

De eerste helft was er één zonder al te veel doelgevaar. Tottenham wist blijkbaar niet dat het een 1-0 op te halen had tegen dit AC Milan, waar er geen Belgen aan de aftrap stonden.

Beterschap was er in de tweede helft. De grinta was meer aanwezig en dat resulteerde na goed 50 minuten in de grootste kans van de match. Brahim Diaz geraakte op aangeven van Junior Messias echter niet voorbij doelman Forster. Diezelfde Messias kon even later niet meer verder en werd vervangen door Alexis Saelemaekers.

De Belg zag hoe Tottenham rond het uur meer drive in zijn spel kreeg en dat merkten ze bij AC Milan. Maar pogingen van Hojbjerg en Kane draaiden op niets uit. Iets later moest de thuisploeg met een man minder verder na een tweede geel voor Romero. Origi kwam er dan nog op bij Milan, hij trof de paal in de extra tijd. Gescoord werd er niet meer. De 1-0 uit de heenmatch bleek zo voldoende om Tottenham uit te schakelen.

