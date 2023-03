De golf van solidariteit heeft haar kracht verloren

Geen personeel genoeg. Geen geschikte gebouwen. Geen draagvlak bij de bevolking. Bij heel wat gemeenten is het enthousiasme om vluchtelingen te helpen huisvesten fors gezakt. Verwonderlijk is dat niet. Het electorale rendement van vluchtelingenopvang is hoogstwaarschijnlijk gering tot onbestaande. En in veel gemeenten misschien zelfs negatief. De energie die een burgemeester besteedt aan wanhopige Afghanen of vervolgde Congolezen, kan hij of zij niet besteden aan de eigen inwoners. Een sterk vluchtelingen-engagement door een lokaal bestuur kan mogelijk in de smaak vallen bij het deel van het electoraat dat internationale solidariteit hoog in het vaandel draagt, maar het risico dat een veel groter deel van de kiezers die inspanningen maar matig waardeert, is groot.