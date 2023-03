Dochter van Harry en Meghan gedoopt en voortaan ‘prinses’

Prins Harry en Meghan Markle hebben afgelopen vrijdag hun dochter Lilibet Diana laten dopen. Opvallend, het meisje wordt voor het eerst prinses genoemd.

Feest ten huize Harry en Meghan. Dochter Lilibet Diana, nu zo’n 21 maanden oud, werd vorige vrijdag gedoopt in de Verenigde Staten, waar het echtpaar woont. De Britse royals waren uitgenodigd voor het doopsel, maar stuurden hun kat.

Maar vooral het statement dat het doopsel bekendmaakt, krijgt veel aandacht. Daarin wordt immers voor het eerst gesproken over ‘prinses Lilibet Diana’. Een titel waar ze volgens de regels recht op heeft sinds haar grootvader Charles als koning door het leven gaat.

Op de website van Buckingham Palace met een overzicht van troonopvolgers wordt Lilibet echter nog steeds met de titel ‘Miss’ geduid, en grote broer Archie als ‘Master’. In een reactie aan BBC klinkt het dat de website ‘te gepasten tijde zal worden geupdate’.

Ter herinnering: vader Harry en moeder Meghan keerden in 2020 de koninklijke familie de rug toe en gaven hun koninklijke titels af, de zogenaamde HRH-titels – His en Her Royal Highness. De titel van hertog en hertogin van Sussex mochten ze wel behouden.

Harry en Meghan lieten voorheen in het midden of ze de titels gingen gebruiken voor hun kinderen. Prinses Anne en prins Edward, zus en broer van koning Charles, hebben die titels destijds geweigerd voor hun kinderen. Volgens de Britse pers willen Harry en Meghan hun kinderen later zelf laten kiezen of ze hun koninklijke titel zullen aannemen of niet. Het koppel zou de titels prins en prinses in tussentijd alleen bij ‘formele aangelegenheden’ laten vallen.

Lees ook