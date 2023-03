Colruyt verdwijnt uit beursindex Bel20, Barco en Melexis komen erbij

Technologiebedrijf Barco en computerchipsproducent ­Melexis zijn de nieuwe leden van de beursindex Bel20. Deze aandelen vervangen die van supermarktketen Colruyt en vastgoedontwikkelaar VGP, die uit de index verwijderd worden. De wijziging werd woensdagavond bekendgemaakt door Euronext Brussels.

Zowel Barco als Melexis maakten eerder al deel uit van de index. Beide aandelen wonnen de afgelopen tijd flink aan waarde. Dit in­ ­tegenstelling tot Colruyt en VGP, die hun koers onderuit zagen gaan. Opname in de Bel20 heeft te ­maken met een aantal criteria. De beurswaarde van het aandeel is er een, maar ook de frequentie waarmee de aandelen verhandeld worden en het deel van het kapitaal dat vrij verhandelbaar is (de free float).

Door de wijziging is technologie sterker aanwezig in de Brusselse beursindex. De afgelopen tijd ­waren vooral vastgoedbedrijven oververtegenwoordigd in de index. Met het verdwijnen van VGP is de samenstelling op dat vlak wat evenwichtiger. Voor Colruyt is de verdwijning uit de index jammer. De supermarktketen maakte sinds de oprichting van de Bel20 deel uit van de sterindex.

Koekjesbakkerij Lotus werd ook als een favoriet voor toetreding tot de index gezien. Qua omvang voldoet het bedrijf aan de criteria. Maar de aandelen worden niet ­voldoende frequent verhandeld.

Lees ook