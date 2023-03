Waarom een golf van Hailey Bieber-haat Tiktok overspoelt

Selena Gomez (30) en Hailey Bieber (26) hebben beef, althans daar zijn hun fans rotsvast van overtuigd. Zo stuwen een golf van haat door sociale media. Waarom werkt dat zo?

Geruchten kunnen hard gaan op sociale media. Diehardfans van beroemdheden gooien ze als granaten naar andere beroemdheden. Zo creëren ze een stevig drama-stoofpotje. Dit keer verdelen de kampen zich onder de fans van actrice Selena Gomez, enerzijds, en fotomodel en echtgenote van Justin Bieber, Hailey Bieber, anderzijds. Bij die fans heeft de overtuiging de overhand gekregen dat Gomez en Bieber in een ferm handtassengevecht verzeild zijn geraakt.

De ‘aanwijzingen’ die ze daarvoor nodig hadden, zijn nochtans bijzonder vergezocht. De geruchten sudderen al een tijdje, maar kregen een boost na een Tiktok-post van Selena Gomez op 22 februari. U moet weten dat Gomez en Bieber tussen 2010 en 2018 een flikkerlichtrelatie hadden. Gomez vertelde in die post iets over haar wenkbrauwen. Enkele uren later postte Hailey Bieber een screenshot waarop te zien was hoe ze aan het facetimen was met dat andere topmodel Kylie Jenner. Ook zij deden iets met hun wenkbrauwen. Fans – aan beide kampen – zagen dat als een steek naar Gomez.

We zeiden het al: de bewijsvoering is mager. Maar de gevolgen zijn er: Selena Gomez kondigde eind februari een socialemediapauze aan. Volgens de LA Times verloren zowel Kylie Jenner als Hailey Bieber (beiden influencers) grote aantallen volgers aan dit debacle. Bovendien genereert die – wellicht volledig fictieve en van de pot gerukte – ruzie tussen Gomez en Hailey Bieber een massa gemene memes op Tiktok. Veruit het overgrote merendeel daarvan is gericht tegen Hailey Bieber. Ze krijgt een golf van haat over zich heen.

Broodkruimels

Het is niet de eerste keer dat superfans superstalkers van andere beroemdheden worden. In september overkwam Olivia Wilde en Florence Pugh iets gelijkaardigs. Hilde Van den Bulck, professor communicatie gespecialiseerd in fandom en celebrity’s, legde toen de link met stan culture. De term wordt gebruikt om groepen extreem enthousiaste fans rond de allergrootste beroemd­heden te omschrijven. Stans, zoals dat soort hevige fans wordt genoemd, voelen zich extreem verbonden met de community rond een beroemdheid. Op sociale media gaan ze op zoek naar hints die meer vertellen over hun echte leven. ‘Het is bijna hetzelfde systeem als de broodkruimels van QAnon: met enkele details verzinnen mensen hele samenzweringstheorieën. En wie het allemaal snapt, mag deel uitmaken van de groep’, legde Van den Bulck in september aan De Standaard uit.

De hevigheid van de fans speelt mee, maar er hoort zeker ook een vorm van mercantiel opportunisme bij. Er is een groep prominente onlinegebruikers die teren op zo’n rellen. Mensen die merken dat haat, ruzies en drama online werkt. ‘Zowel bij Meghan Markle als bij Johnny Depp en Amber Heard is er ­onderzoek gedaan naar waar al die negatieve onlineberichten vandaan kwamen’, zei Van den Bulck. ‘En wat bleek? Maar een handvol accounts maakten die negatieve en agressieve content, die vervolgens breed werd gedeeld. Bij Markle konden de onderzoekers het zelfs terugbrengen tot ­zeven of acht ­accounts.’

De onlinehaat neemt al jaren toe. Het taaltechnologiebedrijf Textgain analyseerde online haatberichten tussen 2015 en 2020 en kwam tot de conclusie dat racistische, seksistische en andere toxische boodschappen op het internet in vijf jaar tijd zijn verdrievoudigd. ‘Haatspraak wordt online genormaliseerd door influencers, maar ook door politici. Mensen met een bepaalde status in de maatschappij gebruiken vaker haattermen. Anderen gaan het zien als iets dat perfect normaal is’, zei online ­radicaliseringsexpert Olivier Cauberghs in augustus al aan De Standaard. Polarisering werkt online: het genereert clicks en likes, én volgers. Dus blijven beroemdheden ruzie maken. Of toch in de ogen van hun fans.

