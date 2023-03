Brusselse ‘spookleden’ van Open VLD zijn dan toch echt

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

‘Spookleden’

Heibel bij de Brusselse Open VLD-afdeling. Voorzitter Freddy Neyts beschuldigde een aantal partijgenoten ervan om te jongleren met ‘spookleden’. De afdeling heeft nood aan bestuursverkiezingen. Daarbij zouden op het laatste nippertje leden uit een hoed zijn getoverd om die verkiezingen te beïnvloeden. Neyts sprak van een ‘poging tot vijandige overname’. Al in september stapte hij met zijn klacht naar de statutaire commissie. Die ging met een kam door de ledenlijst. De Brusselse voorzitter telde op zijn minst veertig verdachte gevallen. Dat zag de commissie anders. Slechts een handvol leden werd geschrapt.

10 procent?

In Knack etaleert minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) wat zelfvertrouwen: ‘We gaan zelfs meer dan 10 procent halen. Er is een nieuwe dynamiek in de partij, onze communicatie is scherper, we durven moedige voorstellen op tafel te leggen. Dat zal vruchten afwerpen.’

Spookleden (2)

Tijdens een speciaal digitaal partijbureau maandagavond – de ochtendsessie ging volledig op aan stikstof – werd de zaak definitief geregeld. Niets staat de organisatie van nieuwe verkiezingen in de weg. De kans dat Neyts er na al die jaren het bijltje moet bij neerleggen, is groot. Potentiële tegenstanders spreken van ‘vernieuwing’. Pittig detail: het nieuwe bestuur betekent wellicht ook de doodsteek voor Vlaams Parlementslid Els Ampe. De voormalige kandidaat-voorzitter voor Open VLD behaalde behoorlijk wat stemmen, maar liep de laatste jaren een eigenzinnig parcours – wellicht té eigenzinnig.

10 procent? (2)

Hoewel, ook Van Peteghem twijfelt wel eens. ‘Je verantwoordelijkheid nemen is een eigenschap die CD&V’ers jammer genoeg te veel hebben: we willen besturen en zijn vervolgens ook nog eens te weinig trots op wat we allemaal realiseren. Ik vraag me soms echt af: waarom wordt CD&V zo gebasht, waarom is iedereen zo op ons gebeten?’

Et alors?

Er ontspint zich een interessante discussie tussen Tom Van Grieken, voorzitter van Vlaams Belang, en Jan Dumolyn, professor aan de Universiteit Gent en lid van de commissie die de Vlaamse canon voorbereidt. Tijdens een toevallige ontmoeting zou Dumolyn hebben gezegd: ‘Mijn grootouders schoten fascisten zoals u gewoon dood.’ Op Facebook corrigeerde Dumolyn de verontwaardigde tweet van Van Grieken. ‘Mijn voorouders waren bij het verzet en die schoten fascisten gewoon dood. Ik zei niet: “Zoals u.” Et alors?’