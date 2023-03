Sander Gillis stopt na tien jaar bij Ketnet: een record

Ketnetwrapper Sander Gillis neemt op 31 maart afscheid bij Ketnet. Nooit presenteerde iemand langer bij de kinderzender van de VRT dan Gillis, die zich voltijds zal toeleggen op zijn radiojob bij MNM.

Het is een record. Nooit was iemand langer Ketnetwrapper dan Sander Gillis. Hij startte in 2012 als vaste presentator op de kinderzender van de openbare omroep en stopt na 31 maart. De navelstreng met de zender die hem groot maakte, wordt doorgeknipt met een uitgebreid afscheid in de vorm van een nieuw programma. In Sander & beter belooft Gillis in vijf afleveringen goed te maken wat er in de afgelopen jaren fout is gelopen. De eerste aflevering wordt op 15 maart uitgezonden.

Een overstap naar een andere zender zit er niet in, laat het 30-jarige schermgezicht aan zusterkrant Het Nieuwsblad weten. Gillis verdeelt momenteel zijn tijd tussen radiozender MNM en Ketnet en wil zich voltijds op het eerste kunnen focussen. Op MNM trekt hij samen met Laura Govaerts de vooravond op gang in Gillis & Govaerts. Daarnaast zal hij ook een nieuwe rubriek in Iedereen beroemd presenteren, die ook een afgeleide podcast zal krijgen.

Over de reden van zijn vertrek zegt hij dat de tijd rijp was. ‘Ik heb alles kunnen doen waar ik van gedroomd heb, en ik merk dat ik er een beetje uitgroei. Toen ik begon, zaten we vooral op lineaire tv. Nu is daar Tiktok bij gekomen. Dat gaat de jongere garde natuurlijker af.’

In 2012 werd Gillis tweede in de zoektocht naar een nieuwe Ketnetwrapper. De Leuvense Sien Wynants werd toen verkozen tot nieuwe presentatrice, maar Niels Destadsbader – toen zelf nog wrapper – zag wel iets in de jonge student radio. Een week later was het al zover en had Ketnet er niet één, maar twee nieuwe wrappers bij. De afgelopen jaren presenteerde Gillis op Ketnet onder meer GoIV, Kingsize Live en het Gala van de Gouden K’s. Tijdens de meest recente Warmste Week zat hij samen met Fien Germijns, Kawtar Ehlalouch en Eva De Roo in het Warmste Huis.

