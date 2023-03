Wat de malaise bij Delhaize zegt over de supermarktsector

Tientallen Delhaizes gingen dinsdag plots dicht. Het personeel is er niet gerust in nu de keten heeft aangekondigd dat het alle 128 winkels die nog in eigen beheer zijn, overdraagt aan zelfstandige uitbaters. Een kostenbesparing, voor Delhaize. Maar wel eentje die een trend kan zetten voor nog andere supermarktketens. Wat is de impact op de keten zelf en op de sector die nu toch al een tijdje door zwaar weer gaat?





VOLG DS VANDAAG OP:

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

podcast@standaard.be

CREDITS

Journalist Pascal Dendooven | Presentatie en eindredactie Alexander Lippeveld | Redactie Bart Dobbelaere, Astrid Peeters-Swinnen | Audioproductie Michiel Claessen | Muziek Brecht Plasschaert | Chef podcast Bart Dobbelaere

OVER DEZE PODCAST

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.