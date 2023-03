‘Moeder Prigozjin’ wordt geschrapt van Europese sanctielijst

De Europese Unie wordt teruggefloten in zijn beslissing om de moeder van Wagner-baas Jevgeni Prigozjin te sanctioneren. Een louter familiale band is onvoldoende om iemands naam op de sanctielijst te schrijven.

Violetta Prigozjina’s naam staat onterecht op de Europese sanctielijst naar aanleiding van de Russische inval in Oekraïne. Dat oordeelt het Europees Hof van Justitie, waar moeder Prigozjin de sanctionering had aangeklaagd. Haar naam werd ondertussen van de lijst gewist.

Zoon Jevgeni Prigozjin geldt als een van de felste voorstanders van de Russische agressie in Oekraïne. Hij gooit er massaal strijdkrachten van zijn meedogenloze huurlingenleger ‘Wagner-groep’ in de strijd. ‘Hij is zeker verantwoordelijk voor acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen’, redeneert het Hof. Toch is dat geen reden om zijn moeder te viseren. ‘Een louter familiale band is onvoldoende om haar te sanctioneren.’

Zakelijke banden

Nochtans had de Raad van ministers ook zakelijke banden tussen de twee aangekaart. Prigozjina is de eigenaar van het bedrijf Concord Management and Consulting LCC, waar ook haar zoon eigenaar en oprichter van was. ‘Verder bezit ze verschillende bedrijven die kunnen gelinkt worden aan het zakenimperium van Prigozjin’, redeneerde de Raad. Die zakelijke banden – bovenop de familiale – waren voor de Raad voldoende redenen om de vrouw te sanctioneren.

‘Mevrouw Prigozjina is sinds 2017 geen eigenaar meer van Concord Management and Consulting LCC’, meldt het Hof nu. De vrouw bezit nog wel aandelen van het bedrijf. ‘Voorts kon de Raad onvoldoende bewijzen dat de bedrijven van mevrouw Prigozjina banden hadden met die van haar zoon.’

