Scott Parker is niet langer trainer van Club Brugge, weg voor Alfred Schreuder ligt open

Het verhaal van Scott Parker bij Club Brugge is definitief geschreven. De Brit wordt bedankt voor bewezen diensten na slechts twee zeges in twaalf wedstrijden. Verwacht wordt dat Alfred Schreuder - opnieuw - aan de Brugse zijlijn zal komen.

Met de Nederlander is er vooralsnog geen akkoord gevonden. Rik De Mil en Björn De Neve (Head of Football bij Club NXT) zitten zondag op de bank tijdens de thuismatch tegen Standard in afwachting van een nieuwe hoofdcoach.

Voor de 42-jarige Parker is het ontslag een tweede pijnlijke episode op korte tijd. In het begin van dit seizoen werd de Londenaar al na vier speeldagen ontslagen bij Bournemouth, de Zuid-Engelse club die hij eerder naar de Premier League had gebracht. Hij aanvaardde de opdracht in Brugge omdat hij na een carrière als speler en trainer in Engeland een ‘avontuur in het buitenland’ wilde aangaan. Twee maanden na zijn komst ziet het ernaar uit dat hij zijn balans al kan opmaken. Al blijft het afwachten wanneer de formele bevestiging van zijn ontslag naar buiten komt.

Lees ook