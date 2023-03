Asperges in maart: hoe kan dat?

Traditioneel start het aspergeseizoen half april, maar toch zijn er nu al op de markt te vinden. Allemaal dankzij de hoge energieprijzen.

‘Het witte goud’, ‘de parel van het land’ of zelfs ‘de koningin van de groente’: de liefde voor asperges in Vlaanderen weerspiegelt zich in onze taal. Traditioneel moeten we wachten tot Pasen voor echte Vlaamse witte asperges. Maar als er vraag is, zullen Vlaamse boeren proberen daaraan tegemoet te komen. De gelukkige marktganger kan daarom nu al asperges vinden als die goed zoekt. Niet dankzij aanvoer van een exotische locatie, maar dankzij nieuwe teelttechnieken.

‘Sinds 1995 planten we asperges in onze serres in plaats van tomaten’, vertelt Jos Belmans, aspergeteler in Berlaar. Ook toen waren de energieprijzen de hoogte in geschoten. Jos en zijn vrouw Frieda waren geen jonge boeren meer en zagen het niet meer zitten om te investeren in een warmtepompboiler om te besparen. Het pad van de minste weerstand lag bij de aspergeteelt in serres. Dat zou nog steeds een investering kosten, maar minder dan de tomaten.

Asperges telen in serres kost veel minder energie dan de tomatenteelt. Omdat ze ook vroeger op de markt komen dan andere asperges, kun je er als boer toch een centje aan verdienen. De boer hoeft niet de hele serre te verhitten, maar alleen de grond waar de asperges in zitten. En dat maar voor vijf weken in het jaar. ‘In januari en februari verwarmen we de aspergebedden. Die zijn bedekt met twee lagen plastiek en zeer goed geïsoleerd’, vertelt Belmans.

Foto: afp

Het aantal boeren dat zich destijds samen met Belmans aan de overstap heeft gewaagd, is klein. Door de jaren heen is er ook weer een deel van hen weggevallen. Het vroege aanbod asperges blijft dus beperkt. Volgens Belmans zal het ook niet zo lang meer duren voor de vroege asperges weer uit de mode vallen. ‘Het kost toch nog steeds een investering, een die het volgens veel jonge boeren niet waard is.’

De huidige energieprijzen zullen tomatenkwekers niet opnieuw massaal overstag zien gaan voor de asperge. Wie panikeert bij het aanzicht van tomaten in december en pompoenen in september, hoeft zich van de serreteelt van asperges ook niet al te veel aan te trekken. Het traditionele seizoen van de asperges is niet aan het vervagen tot een schim uit het verleden. De meerderheid van de aspergeboeren gaat nog steeds voor aspergevelden buiten. Al leggen ze wel plastieken zeilen over hun aspergebedden om de stengels lekker warm te houden. Het loont toch een beetje om de eerste te zijn.

Lees ook

Lees ook Asperges in Belgisch Staatsblad -->