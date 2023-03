New Yorkse burgemeester roept op om mondmaskers af te zetten in de winkel

Inwoners van de miljoenenstad New York kregen van hun burgervader een omgekeerd signaal te horen. Ze hoeven niet langer een mondmasker op te zetten in de winkel om de pandemie te bezweren, maar wel af te zetten om criminaliteit klein te krijgen.

‘Mensen die weigeren hun mondmasker af te zetten, zouden de toegang tot de winkel ontzegd mogen worden.’ Eric Adams, de burgemeester van New York, heeft geen eenvoudige job. Daar hij sinds enkele jaren vooral zijn inwoners moest aansporen om een mondmasker te dragen in de winkel, doet hij nu het omgekeerde.

‘Laat ons duidelijk zijn. Sommige personen dragen hun mondmasker niet omdat ze bang zijn van het coronavirus. Wel omdat ze bang zijn van de politie’, meent Adams op de radiozender 1010 Wins. Hij betreurt dat overvallers veiligheidsmaatregelen tegen de pandemie misbruiken om misdrijven te plegen. ‘Gewoon even afzetten zodat de beveiligingscamera’s iedereen kunnen registreren. Als iemand die basisregel niet respecteert, geldt dat als een duidelijk teken voor het winkelpersoneel. Misschien wil zo iemand wel een criminele daad stellen.’

Verkiezingsbelofte

De criminaliteitscijfers doen dalen was een van de voornaamste verkiezingsbeloftes van Adams. Vooral overvallen en winkeldiefstallen lijken moeilijk aan te pakken. Het hoofd van de New Yorkse politie steunde meteen de oproep van de burgemeester om maskers even naar beneden te trekken. Al wijst de politiechef erop dat het slechts een van de vele maatregelen moet zijn in de aanpak van winkeldiefstallen en overvallen in de stad.

Afgelopen vrijdag kwam een 67-jarige winkelbediende om het leven bij een gewapende overval in de wijk Manhattan. De dader droeg een donker mondmasker en een wit beschermingspak. Die klederdracht deed de discussie over maskers in de winkel opnieuw opwaaien.

