Voor Gent, de nieuwe stadslijst van Open VLD en Vooruit, wordt op 26 maart bekrachtigd

De Gentse burgemeester Mathias De Clercq zal de lijst trekken. Hij neemt meteen een groot voorschot op een verlenging van de sjerp.

De aankondiging zal niemand in Gent verrassen. Dat liberalen en socialisten timmeren aan een gemeenschappelijke stadslijst zonder huidige coalitiepartners Groen of CD&V, was al duidelijk sinds vorige zomer. Het project is nu rijp om te landen. De lijst zal de naam ‘Voor Gent’ krijgen en wordt op 26 maart bekrachtigd. Zowel bij Open VLD als Vooruit kunnen de leden van de lokale afdeling zich dan uitspreken over de intentie om met een gezamenlijke lijst naar de kiezer te trekken bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024. Dat vernam De Standaard bij bronnen bij beide partijen.

De leden zullen zich nog niet kunnen uitspreken over een concrete lijst, maar intussen krijgt die wel al vorm. De huidige burgemeester, Mathias De Clercq (Open VLD) zal uiteraard de lijst trekken. De lijst betekent ook de terugkeer van het ­socialistische boegbeeld Freya Van den Bossche. Zij zou de vierde plaats krijgen op de lijst.

Schepenen Astrid De Bruycker (Vooruit) en Sofie Bracke (Open VLD) krijgen de tweede en de derde plaats. Open VLD’er Sami Souguir krijgt de vijfde plaats en lokale Vooruit-voorzitter Joris Vandenbroucke volgt op de zesde plaats. De Gentste schepen Rudy Coddens (Vooruit) zou volgens onze informatie de lijst duwen, samen met Senaatsvoorzitter Stefanie D’Hose (Open VLD).

Gamechanger

Het nieuws van de nieuwe stadslijst wordt een gamechanger voor Gent, waar de macht kantelt van een rood-groen naar een paars blok. Interne schattingen achten 25 van de 53 zetels haalbaar. In dat scenario wordt een meerderheid vormen buiten dit blok - en zonder de PVDA en Vlaams Belang - mathematisch onmogelijk.

In tegenstelling tot het vorige kartel tussen Vooruit en Groen in Gent, gaat de nieuwe stadslijst na de verkiezingen niet opnieuw uiteenvallen in aparte fracties in de gemeenteraad. Enkel als gezamenlijke fractie profiteert het initiatief immers van de nieuwe lokale verkiezingsregels. Die geven het initiatief na de verkiezingen aan de grootste lijst en voorzien dat de burgemeestersjerp automatisch naar het stemmenkanon gaat van de grootste fractie in de meerderheid. Concreet betekent het dat De Clercq via de nieuwe stadslijst al een groot voorschot neemt op een verlenging van zijn burgemeesterschap. Ook de socialisten verzekeren zich van een verlengd verblijf in de meerderheid. Ze rekenen op een groter soortelijk gewicht in het college nadat ze in 2019 nog overschaduwd werden door de toenmalige groene kartelpartner.

Wie wordt de derde partner?

De grote vraag wordt of Voor Gent kan doorstomen naar een absolute meerderheid. Lukt dat niet, dan verschuift de inzet van de verkiezingsstrijd in de Arteveldestad naar wie straks de stadslijst gaat depanneren. Voor Groen is de creatie van de stadslijst in elk geval een flinke streep door de rekening. Huidig schepen van Mobiliteit, Filip Watteeuw, mag zijn burgemeesterambities opbergen. Ook voor de vierde huidige coalitiepartner, CD&V, betekent dit mogelijk een terugkeer naar de oppositie. Op die banken beseffen ook PVDA, N-VA en Vlaams Belang dat ze zullen moeten knokken om uit de schaduw van de nieuwe stadslijst te geraken.

Dit op voorwaarde natuurlijk dat Voor Gent eind maart door de socialistische én liberale afdelingen wordt goedgekeurd. Het tegendeel zou verbazen, ook al zorgde het dumpen van Groen bij Vooruit wel voor de nodige discussies de voorbije maanden. Het maakte dat de aankondiging van de samenwerking, die initieel voor na vorige zomer al was voorzien, pas eind deze maand kan landen.

