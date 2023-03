Voor jonge vrouwen was er in 2021 geen sprake meer van een loonkloof. Dat blijkt uit cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. Maar wie ouder is, verdient nog wel een stuk minder dan mannelijke collega’s.

Vrouwen hebben in ons land in 2021 per uur gemiddeld 5 procent minder verdiend dan mannen. Daarmee is de gemiddelde loonkloof iets kleiner geworden vergeleken met het jaar voordien, leren nieuwe cijfers ...