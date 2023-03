IJslandse rolstoelgebruiker clasht met Elon Musk in bizarre Twitterstorm

In de surrealistische Twitterstorm van de week spelen Elon Musk en een IJslander met spierdystrofie de hoofdrol. Halli Thorleifsson werkte voor Twitter en werd deze week op de meest bizarre manier ontslagen.

Halli Thorleifsson is grafisch designer en woont in Reykjavik. Twee jaar geleden werd zijn bedrijfje door Twitter opgekocht. Sindsdien werkte Thorleifsson vanuit de IJslandse hoofdstad voor het socialemediabedrijf dat sinds enkele maanden in handen is van Tesla-baas Elon Musk. Het mag niet verbazen dat Thorleifsson regelmatig tweet.

Afgelopen maandag richtte hij een tweet aan de grote baas van Twitter. Al negen dagen was de toegang tot zijn werkcomputer afgesloten – net als bij tweehonderd andere werknemers. Had hij nog een job, of was hij nu ontslagen? Thorleifsson had er geen idee van en ook zijn mails naar de HR-afdeling van Twitter brachten geen zoden aan de dijk. Dus besloot de IJslander om het rechtstreeks aan Musk te vragen.

Dear @elonmusk 👋



9 days ago the access to my work computer was cut, along with about 200 other Twitter employees.



However your head of HR is not able to confirm if I am an employee or not. You've not answered my emails.



Maybe if enough people retweet you'll answer me here? — Halli (@iamharaldur) March 6, 2023

Verbazingwekkend genoeg – of misschien niet zo verbazingwekkend – antwoordde de Twitter-ceo. Voor de ogen van de hele wereld ontvouwde zich een absurd Twitter-gesprek tussen beide mannen. Musk begon Thorleifsson te ondervragen over welk werk hij precies voor Twitter had gedaan. Het gesprek was nog aan de gang toen in de mailbox van de IJslander het bericht binnenliep dat hij niet langer een werknemer was van het bedrijf.

Thorleifson strijdt ook voor meer toegankelijke winkels op IJsland. Foto: Haraldur Thorleifsson

Andere Twitteraars hebben het verhaal gretig meegelezen. Toen een van hen opmerkte dat het gesprek tussen Musk en Thorleifsson ‘het meest entertainende exitinterview was dat hij ooit gezien had’, kreeg ook hij prompt een antwoord van Musk. ‘De realiteit is dat deze kerel (die onafhankelijk rijk is) geen echt werk voor ons verrichtte. Hij beweerde als excuus dat hij een handicap had, waardoor hij niet kon tikken’, tikte Musk. ‘En toch tweette hij zichzelf in een storm. Ik kan niet zeggen dat ik daar respect voor heb.’ Volgens Musk was de ‘rijke’ Thorleifsson uit op een exuberante ontslagpremie en zou de IJslander hem daarom publiek hebben aangesproken.

Thorleifsson heeft spierdystrofie. Hij zit in een rolstoel, maar de ziekte speelt hem ook op andere manieren parten. Afgelopen zomer sprak hij in De Standaard over Ramp Up Iceland een liefdadigheidsproject dat hij in de IJslandse hoofdstad opgestart was. Omdat hij als rolstoelgebruiker zo vaak op de stoep moest blijven wachten terwijl zijn gezin binnen winkelde, had hij het plan opgevat om in een jaar tijd 100 helling­banen aanleggen aan ingangen van winkels in Reykjavik.’ Op amper acht maanden tijd was hij daarin geslaagd en dus had hij samen met een team ­een nieuw fonds opgericht voor 1.000 hellingen over heel ­IJsland.

Musk kreeg op Twitter de wind van voren nadat oud-werknemers en collega’s voor Thorleifsson in de bres waren gesprongen. Uiteindelijk reageerde Musk nadat hij via een videocall met Thorleifsson gesproken had. ‘Ik heb de situatie verkeerd begrepen. Ik baseerde me op zaken die me verteld werden, maar die onwaar bleken’. Volgens Musk zou Thorleifsson nu nadenken om alsnog bij Twitter actief te blijven. Dat heeft de IJslander vooralsnog niet bevestigd. Uiteindelijk kwam Musk wel tot de beste conclusie ooit: ‘Best met mensen praten in plaats van met ze te communiceren via tweets’.

