Duits onderzoek wijst naar rol van Oekraïners in explosies van Nord Stream 1 en 2

Uit gemeenschappelijk onderzoek van enkele Duitse media blijkt dat de boot, waarop later sporen van explosieven zijn gevonden, gehuurd was door een firma die aan twee Oekraïners toebehoort.

Het team dat explosieven aan Nord Stream 1 en 2 heeft aangebracht, bestond uit vijf mannen en een vrouw. Ze huurden een jacht op naam van een Poolse firma, die van twee Oekraïners is. Aan boord waren een kapitein, twee duikers, twee duikassistenten en een dokteres. De nationaliteit van die mensen is niet bekend. Ze gebruiken valse reispassen waarmee ze de boot hebben gehuurd. Evenmin is geweten wie de opdracht voor de sabotagedaad heeft gegeven om in de nacht van 26 september 2022 drie van de vier lijnen op de bodem van de Oostzee van Nord Stream 1 en 2 op te blazen.

Dat zijn de eerste resultaten van een gemeenschappelijk onderzoek van enkele Duitse media. De nationale zender ARD, zijn magazine Kontraste, SWR (Südwestrundfunk) en Die Zeit. Reeds kort na de explosies, hadden ze vanuit Europese inlichtingendiensten tips gekregen dat er wel eens Oekraïners achter de aanslag konden zitten. Maar er liepen in die eerste dagen zoveel tips en zogenaamde onthullingen binnen, dat de journalisten besloten om zelf op onderzoek uit te gaan.

Ze kwamen te weten dat de groep saboteurs al op 6 september in de Duitse stad Rostock op zee waren vertrokken. Het materiaal dat nodig was voor de explosies was tevoren met een auto naar de haven gebracht. Het jacht werd daarna in Wieck (Mecklenburg-Voor-Pommeren) en vervolgens in de buurt van het Deense eiland Christiansø gelocaliseerd.

Toen het jacht weer werd ingeleverd, zouden onderzoekers resten van springstof op de tafel in de cabine hebben gevonden. Het werd voor de inlichtingendienst die het onderzoek deed, toen duidelijk dat een commando met Oekraïense banden achter de explosies zat. Volgens de Duitse journalisten werd de informatie vrij snel daarna aan andere inlichtingendiensten doorgegeven. Vanochtend heeft het Duitse parket bevestigd dat Duitse inlichtingendiensten het jacht hebben doorzocht.

De Oekraïense regering ontkent haar betrokkenheid. ‘Dit is niet onze daad’, zei de minister van Defensie, Oleksiy Reznikov. Een medewerker van president Zelenski, Mykhailo Podolyak, liet aan de Duitse journalisten weten dat Oekraïne ‘natuurlijk niets met de aanslagen op Nord Stream 2 te maken heeft. Er is geen enkel bewijs dat een Oekraïense ambtenaar of militair aan deze operatie heeft deelgenomen of de opdracht hebben uitbesteed aan anderen.’ Hij bleef bij de stelling dat het nog altijd plausibel is dat Rusland achter de aanslagen zit. ‘Rusland heeft veel meer motieven en mogelijkheden om zo’n operatie uit te voeren.’

