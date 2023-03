Vier jaar cel voor diefstal van bijna 1 miljoen euro aan wijn uit Spaans restaurant

Een Mexicaanse vrouw en haar Nederlands-Roemeense partner moeten vier jaar de gevangenis in voor het stelen van bijna een miljoen euro aan wijn uit een sterrenrestaurant in Caracas. Dat heeft een Spaanse rechtbank maandag beslist.

Het duo stal op 27 oktober 2021 45 flessen wijn uit het restaurant Atrio, waarvan de duurste voor 350.000 op de wijnkaart stond en aan een andere een prijskaartje van 45.000 euro hing. Veel andere flessen waren afkomstig van gerenommeerde wijnhuizen uit wijnjaren 1990 en 2000.

De twee hadden hun roof tot in de details gepland en zouden Atrio in de maanden voorafgaand aan de diefstal zeker drie keer bezocht hebben. Op de avond van de diefstal nuttigden ze een 14-gangen diner en kregen ze een rondleiding door de wijnkelder. Het duo verbleef in een aangrenzend hotel bij het restaurant. Diep in de nacht wist de man daar de sleutel van de wijnkelder te stelen, waarna het stel de gestolen flessen verpakt in handdoeken in de auto laadde en ervandoor ging.

De man en de vrouw werd afgelopen juli gearresteerd op de grens van Montenegro en Kroatië. Van de wijn is niets teruggevonden, al heeft het restaurant van de verzekering wel ruim 750.000 euro schadevergoeding gekregen. De rechter heeft de veroordeelden verplicht het restaurant een gelijkwaardig bedrag te betalen. Het duo kan nog tegen het vonnis in hoger beroep.

Lees ook