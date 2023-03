‘Het verhaal van Vlaanderen’ grossierde in anekdoten en sentiment

Marc Reynebeau Journalist

In de Britse krant The Guardian liet Jesse Fabré, eindredacteur van de VRT-reeks Het verhaal van Vlaan­deren zich nogal hovaardig uit. Pas dankzij de serie, zei hij, vernamen de meeste kijkers voor het eerst iets over de Tachtigjarige Oorlog. Oké, over de term dan, die vooral in Nederland gangbaar is. In België wordt die meestal de opstand tegen Spanje genoemd. Niet­temin, als blamage van het Vlaamse ­geschiedenisonderwijs kan Fabrés ­bewering tellen. Of onderschat hij dat onderwijs? Dat kan het soms ­tergende simplisme van de serie verklaren.

De uitspraak is vooral hovaardig ­omdat de reeks van die 80 jaar alleen de eerste 17 jaar belicht, tot de val van ­Antwerpen in 1585, en dan veinst dat tot 1648 niets van belang gebeurde. Over Karel V, Calvijn, Willem van Oranje, de geuzen, de Tiende Penning of de migratie van zoveel Zuidelijke Nederlanders naar het Noorden vernam de kijker niets. Idem over de economische redenen van de opstand of over de kritiek op de kerkelijke corruptie. Wel vernam de kijker de naam van de beul die graaf Egmont onthoofdde, dat die goed was in zijn vak en dat de vrouw van de graaf dat onthoofden niet fijn vond.

Ja, eeuwen geschiedenis in tien afleveringen proppen, vereist kiezen en ­selecteren. En het uitlichten van details kan helpen om bredere thema’s aanschouwelijk te maken. Maar dat is niet wat Fabré en de zijnen deden. Alles wat enigszins genuanceerd of complex leek, schrapten ze, zoals de feodaliteit, hoe essentieel dat begrip ook is om het historische verhaal te begrijpen. De zo vrijgekomen zendtijd verbeuzelden ze aan breed uitgemeten (er was toch geld ­genoeg), soms pittoreske maar vaak ­onbeduidende anekdoten en goedkoop sentiment – al die handenwringende mama’s, al die snikkende weduwen, al die beteuterd kijkende kinderen!

Het verhaal van Vlaanderen behoort dan ook veel minder tot het documentaire genre dan tot het entertainment. Daarin past de prominente rol van Tom Waes als verteller, die veel dominanter is dan die van de acteurs die de Deense en Nederlandse versies van de format presenteerden. De laatste aflevering was zelfs geheel gestructureerd op ­Waes’ biografie. Deze keuze voor personality tv verklaart ook de tolerantie voor Waes’ tussentaal. Een ondervoed ­fabriekskind in 1843 in een Gents ­beluik bleek keuriger Nederlands te spreken dan Waes. Wat historisch wel onwaarschijnlijk is. Misschien had de taalcoach die dag vrijaf.

Zoals elke Nero-strip met een wafelenbak eindigt, zo eindigde ‘Het verhaal van Vlaanderen’ in de huiskamer van Tom Waes

Dus, mannekes, het zou volks en ­familiair worden, zodat bijvoorbeeld de omschrijving ‘rijke stinkerds’ al mocht volstaan als sociale analyse. De grenzen van Waes’ geloofwaardigheid leidden ertoe dat die tiende aflevering zich concentreerde op het dagelijkse leven, met een verrassend breed uitgesponnen ­verhaal over gastarbeid en diversiteit, in een opvallend genereuze toon die ook past bij Waes’ persona. Dat zou veel minder het geval zijn geweest als de makers hem hadden opgezadeld met exposés over weinig sexy en, toch op het eerste gezicht, ver van de dagelijkse ­beleving afstaande thema’s als de Europese integratie, de Koude Oorlog of de Belgische federalisering. Dan zijn spanningen in de Seefhoek concreter, in ­zekere zin zelfs huiselijker.

Tegelijk maakte die keuze het verhaal ook heel eng. Aan wat deze aflevering toonde, is niets specifiek Belgisch, laat staan Vlaams. De neiging tot lokale anekdotiek leidde tot een nog engere focus in vorige episodes. De reeks gaf haast geen aandacht aan de brede Europese context en onderlinge beïnvloeding van ogenschijnlijk lokale gebeurtenissen. Dat geldt voor de laatmiddeleeuwse sociale spanningen die ook de Guldensporenslag verklaren, de Reformatie, die onder meer de Beeldenstorm uitlokte, of de centraliserende staatsvorming van verlichte despoten als de onvermelde keizer-koster Jozef II, die mee het verzet in de Brabantse revolutie(s) en de (confederale!) Belgische ­Republiek van 1790 verklaart. De serie toonde ze daarentegen als unieke of geïsoleerde feiten, eerst in het graafschap Vlaanderen, dan ergens in de Nederlanden of in België, zonder context in de breedte van de ruimte of in de diepte van de tijd, als slechts van elkaar losstaande ‘straffe’ verhaaltjes.

Daarbij past een verbijsterend smal historisch verklaringsmodel: ‘het volk’, dat verschijnt als amorfe en inwissel­bare lichamen, voelt zich verdrukt (vandaar die larmoyante stoet van weduwen en wezen), is ontevreden, en komt in opstand. Of wordt ­socialist, in de 19de eeuw. Die lapidaire en banale verklaring belet elk inzicht in de complexe ­dynamiek van de geschiedenis, over waarom en hoe mensen ageren en hoe dingen ooit veranderden.

Dat in de late 18de eeuw Vonck en Van der Noot in de serie slechts op­duiken als rivaliserende politieke neofieten, negeert het voortraject dat hen pas relevant maakte, als advocaten van grote Brabantse abdijen die zich in macht en rijkdom bedreigd voelden door de moderniseringen van Jozef II, een verzet waarvoor ze, eigenlijk voor het eerst in de geschiedenis, ‘gewone’ mensen konden mobiliseren in een ­embryonaal Belgisch nationaal gevoel.

Het schema toonde zich het engst in de omgang met de Belgische revolutie van 1830: de Nederlandse koning ­Willem was ‘niet geliefd’. Is dat een revolutie of een (eerst niet eens gewenste) onafhankelijkheid waard? De serie meldde er niets over, net zo min als over haar liberaal-democratische ambitie. Waes hield het bij enkele feitjes uit de eerste twee dagen van de revolutie, ­bijna uitsluitend over het cliché van de opwinding onder malcontent volk in de Brusselse Muntschouwburg.

De theorie van het morrende volk werd zelf schrijnend in de passage over de industrialisering. Die spitste zich toe op Gent, en dat was in twee opzichten uitzonderlijk. Het viel al mee dat de reeks niet haperde in Daens-clichés. De serie ging eraan voorbij dat in industrialisering (en socialisme) vooral Wallonië de toon zette; de Gentse socialist Edward Anseele kon daarom in 1894 op een Luikse lijst verkozen worden. Die focus ging echter vooral voorbij aan wat nog veel meer mensen trof op het platteland van Arm Vlaanderen: de brutale hongersnood van de jaren 1840, de ondergang van de huisindustrie of de verpaupering van de pachtboeren, mensen die kennelijk toch niet malcontent ­genoeg waren, al emigreerden ze wel massaal naar Wallonië of Amerika.

Deze serie had het niet nodig om zich te verliezen in taalwetten, blauwvoeten, idealistische collaborateurs of andere klassiekers in de Vlaams-nationalistische historiografie. De reeks is er toch niet minder dat ‘verhaal van Vlaanderen’ om, dat, na eeuwen van verdrukking en malcontent zijn, vredig eindigt in de huiskamer waar Tom Waes Nieuwjaar viert – zoals de wafelenbak elke Nero-strip afsluit –, waar Vlaanderen zijn historische eindbestemming vindt en geen weduwen of wezen nog getroost moeten worden.