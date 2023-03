Pleidooi voor een gehavende planeet

LONNIE HOLLEY Oh me oh my Jagjaguwar

Lonnie Holley is een outsiderkunstenaar uit Alabama die pas als zestiger muzikaal debuteerde. Zijn meanderende klanklandschappen getuigen over zijn aan­grijpende levensloop, ontheemding en misbruik, vallen en opstaan. Geen hapklaar luistervoer, met vreemdsoortige patronen en onluisterende geluiden, zonder herkenbare strofen en refreinen.

Zijn nieuwe album voelt als een impressionistische stream of consciousness, rauwe poëzie getoonzet op onopgesmukte folk, spirituele jazz en ongrijpbare ­ambient. Een zoektocht naar de essentie van het leven, ­zoals gastzangeres en dichter Moor Mother het verwoordt. Andere bijdragen komen er onder meer van ­Michael Stipe, Bon Iver en Sharon Van Etten. Ze stuwen Holley op zijn kosmische reis als verheven koren.

Dit zijn warme, eigentijdse spirituals over tegenslag en hoop, over zoeken en vinden, over grote vragen en kleine antwoorden. ‘Who’s gonna catch you when you fall’, hinkt een van zijn mantra’s op een dwarse funkbeat in ‘Earth will be there’. Een pleidooi voor deze ­gehavende planeet klonk zelden prangender. (tzh)