Buikgewoel

Dalilla Hermans

Ik word veel vroeger dan gewoonlijk wakker met buikpijn. Het zijn geen krampen, het is ook geen scherpe pijn, eerder een dof, bonzend gevoel. Uit ervaring weet ik dat de oorzaak niet medisch is. Het betekent dat wat zich tussen mijn oren afspeelt tijdens de nacht zijn weg heeft gevonden naar mijn buik. Ik weet dat het onuitgesproken zorgen of schuldgevoelens zijn die, als ze te lang weg­geduwd worden, een luidspreker vinden ergens in mijn ­lichaam. Maar dat weten verhelpt het probleem natuurlijk niet.

Ik moet eerst achterhalen wat ik precies naar de achterste kamer van mijn brein had verbannen, daar dan het licht aansteken en de rommel opruimen. Soms lukt dat, door een telefoontje te plegen dat ik al te lang uitstel. Soms helpt het ongeopende mails aan te klikken of het stapeltje ­rekeningen zuchtend aan te vatten. Op andere dagen is het zo simpel als manlief zoeken en ‘sorry’ te zeggen.

Maar vandaag lijkt het kamertje al redelijk netjes. Ik zie het probleem niet liggen en weet niet welk schoonmaakmiddel nodig is om het doffe buik­gevoel te doen vervagen. Het blijft me er de hele dag ­bonzend aan herinneren dat er iets scheelt, zonder dat ik erachter kom wat.

Misschien is het dát net, bedenk ik ’s avonds. Het besef dat ik te vaak dat kamertje volstouw, veroorzaakt het gewoel, zegt mijn buikgevoel.