Vandaag wordt er strijd geleverd tussen koude en warme lucht. Dat zorgt voor veel neerslag. Eerst valt er overwegend natte sneeuw of zelfs sneeuw. In het zuiden is dat regen, omdat daar de warmere lucht zit. In de loop van de dag schuift die naar het noorden en wordt het overal regen. Maxima rond 3 of 4 graden.

Vanavond blijft het regenachtig en kan in het noorden soms nog een sneeuwvlokje voorkomen. Ook vannacht houdt de regen aan. Pas tegen de ochtend wordt het droger. De minima blijven net positief, maar in de Ardennen vriest het.