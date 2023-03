Eliott Knuets, ’s lands jongste jazztalent: ‘Jazz is voor mij dé reden om te leven’

Op zijn zestiende jamde hij met Wynton Marsalis, op zijn zeventiende nam hij zijn eerste plaat op en straks is hij, pas negentien, ‘young artist in residence’ op Leuven Jazz. Het gaat snel voor gitarist Eliott Knuets, ’s lands jongste jazztalent.

‘Ik had geen kaartje kunnen bemachtigen voor het Brussels Jazz Orchestra en het Lincoln Jazz Orchestra, begin 2020 in Bozar. Maar na hun concert heb ik op een jamsessie in het Bozar-café wel met trompettist Wynton Marsalis kunnen jammen’, vertelt Eliott Knuets. De Amerikaanse jazzgrootheid raakte danig onder de indruk van de toen 16-jarige gitarist, want hij nodigde hem meteen uit voor een concert in New York. Corona stak daar een stokje voor, en het werd uiteindelijk een online-event. Maar dat Knuets een uitzonderlijk jazz­talent is, was wel duidelijk.

• BJO en Wynton Marsalis brengen Toots tot leven

‘Terwijl ik lange tijd niet eens van jazz hield’, vertelt Knuets bij hem thuis in Dworp. ‘Ik groeide op met Led Zeppelin, Deep Purple en Dire Straits, de muziek die mijn vader grijs draaide. Maar toen ik een andere gitaarleraar zocht, kwam ik bij (jazzgitarist) Peter Hertmans terecht, die hier om de hoek woont. Door van hem les te krijgen, heb ik de jazz ontdekt. En ook wel door mijn nonkel Olivier (jazzpianist Olivier Colette, red.), bij wie ik in dezelfde periode les begon te volgen, om te leren improviseren. Zo luisterde ik almaar minder en minder naar rock, tot alleen nog jazz overbleef.’

Ook als het over jazz gaat, evolueert zijn smaak snel. Omdat zijn moeder grote fan is van Pat Metheny en vaak diens platen opzette, was die Amerikaanse gitaarvirtuoos zijn eerste kennismaking met jazz. ‘Maar het concert van Metheny vorig jaar in de AB vond ik maar niks’, vertelt Knuets. ‘Mijn moeder vond het nog altijd supergoed (lacht), maar ik ben niet meer zo’n fan. Metheny is precies wat lui geworden, zijn gitaarspel prikkelt mij niet meer. ­Intussen ben ik meer geïnspireerd door ­ofwel jazzgitaristen van lang geleden – zoals Wes Montgomery, Tal Farlow en Kenny Burrell – ofwel net erg moderne gitaristen. Vooral Lage Lund vind ik fantastisch, of Peter Bernstein, Jesse Van Ruller en John Scofield.’

Voor zijn optreden op Leuven Jazz mocht Knuets een internationaal gere­puteerde gastmuzikant uitnodigen, en daar moest hij geen twee keer over nadenken. ‘Ik heb meteen contact opgenomen met Aaron Parks, die mij erg heeft beïnvloed op het vlak van spel en composities. Het was mijn droom om met hem te spelen. Ik heb hem wat muziek doorgestuurd en hij zag het meteen zitten,’ zegt Knuets. De Amerikaan is 39 en geldt als een van de beste pianisten van zijn generatie. ‘Aaron speelt in zijn bands geregeld samen met ­gitaristen, en dat werkt heel goed. Ik kijk erg uit naar onze samenwerking. De dag voor ons optreden repeteren we. We gaan een nieuw stuk van mijzelf spelen, en ook enkele jazzstandards.’

New York

Knuets is nu voltijds met muziek bezig. Hij studeert aan de Jazzcampus in Basel (Zwitserland), waar hij les krijgt van onder anderen gitaristen Lionel Loueke en Wolfgang Muthspiel, en van Jorge Rossy, de ex-drummer van Brad Mehldau met wie hij intussen een trio heeft samengesteld. ‘Daarmee treden we volgend jaar op in Bozar’, vertelt Knuets.

Hij heeft ook al plannen voor een tweede plaat, al wil hij daar nog niet veel over kwijt. ‘Dat wordt een album met een ­nieuwe internationaal getinte band. Op mijn eerste plaat (Introducing Eliott Knuets, red.) ben ik nog altijd heel trots. Maar ik zet ze met opzet niet online, want vandaag speel ik helemaal anders. Mijn volgende plaat zal mijn échte debuut worden.’

Knuets weet wat hij wil en neemt zijn muzikantenbestaan heel ernstig. ‘Jazz is voor mij superbelangrijk, het is gewoon een deel van mezelf. Jazz is voor mij de ­reden om te leven.’ Waar hij zichzelf ziet over tien jaar? ‘Dan woon ik in New York. Daar moet ik echt naartoe. Als ik de beste versie van mezelf wil worden, moet ik met de allerbesten samenspelen. Ik hoef niet per se een ster te worden, maar ik hoop wel erkend te worden als een grote muzikant, en tussen mensen te staan als Aaron Parks en Lage Lund. Als ik in Europa blijf, lukt dat niet. Ik werk wel mijn bachelor af, de komende drie, vier jaar. Maar daarna zie ik me echt naar New York trekken. Ik weet dat velen daarvan dromen en dat niet iedereen slaagt. Ik ga ervan uit dat het mij wel lukt. Maar als ik gewoon van mijn muziek kan leven, ben ik al blij.’

Eliott Knuets speelt op zaterdag 11 maart op Leuven Jazz.