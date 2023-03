Geen enkele test kan de grilligheid van het leven voorspellen

Wat en hoe je ook test, niemand kan voorspellen wat het leven voor een pasgeboren baby in petto heeft.

Goedele Sannen

Het artikel ‘Kind zonder ziektes’ in DS Weekblad van 4 maart verkent de grenzen van prenatale screening. Boeiend om te ­lezen hoe snel deze tak van de medische wetenschap evolueert. Nog maar sinds juli 2017 wordt de NIP-test volledig terug­betaald in ons land en wordt ze als dus­danig standaard aangeboden. Mijn zwangerschappen in 2010 en 2012 gingen enkel gepaard met de nekplooimeting, de standaard echo’s en een test op zwangerschapsdiabetes. Die prenatale informatie moest ons geruststellen dat onze kinderen als gezonde baby’s ter wereld zouden ­komen. Bizar ook dat je vooral tijdens die zwangerschap zo gefocust bent op ‘Er zal toch niets mis zijn?’, en dat dat gevoel in grote mate wegebt zodra dat pasgeboren wolkje geluk op je borst wordt gelegd. Alsof we alle gelopen risico’s met één pennentrek konden afvinken. Wisten wij veel.

Onze eerstgeborene ademde nochtans erg piepend, maar de dokters hoorden niets aan zijn longen en dus stelden ze ons – opnieuw – gerust. Tot hij na zijn eerste crèchebezoek verkouden werd en het doktersbezoek eerst overging in een ziekenhuis­opname en even later in een dringende overplaatsing naar de afdeling intensive care. Van de ene avond op de ­volgende ochtend barstte de veilige bubbel van ons gezond kind. Onze zoon van drie maanden oud, die zogezegd met alles erop en eraan ter wereld was gekomen, bleek een ontdubbelde aorta te hebben die zijn luchtpijp bijna dichtduwde. Een afwijking die niet vaak voorkomt, maar wel bij een 3D- of 4D-echo had gezien kunnen worden. Maar tijdens de zwangerschap was er geen enkele reden om geen genoegen te nemen met de informatie uit de standaard 2D-echo’s. En wat zou het verschil geweest zijn? De artsen verzekerden ons dat een hartoperatie bij een baby van zes kilogram veiliger is dan bij een pasgeborene van maar bijna de helft zo zwaar. Gelukkig ­wisten wij niet veel.

Daar ging dus mijn eerste illusie. Je bent nooit zeker over de gezondheid of veiligheid van je kind. Niet tijdens de zwangerschap, niet bij de geboorte en al zeker niet erna. Na de geboorte begint het eigenlijk pas. De angst dat er iets gebeurt met je zoon of dochter hoort inherent bij het ­ouderschap. Ethici en medici worstelen met hoe er met de selectie van ziektegenen of zelfs niet-ziekte­genen moet worden ­omgegaan. Het artikel werpt de vraag op of ‘ouders voor kinderen moeten kiezen die op basis van de beschikbare informatie de grootste kans hebben op het beste leven’. En of de focus moet liggen op het zo veel mogelijk vermijden van lijden.

Tja, ik heb me dat laatste al meermaals afgevraagd. Als ik had geweten dat mijn twee kinderen hun vader zouden verliezen nog voor ze samen volwassen zouden zijn? Amper 6 en 9 jaar oud. Als … wat dan? Maar we wisten het niet. Een ongeluk ­kondigt zich niet aan, laat zich niet testen. We hebben het leven niet in de hand. We worden geconfronteerd met verdriet, met situaties die ons tot het uiterste drijven, met pijn waar we niet voor tekenden. ‘Als het maar geen afschuwelijke pijn moet meemaken’, zou je bij elk geboren kind kunnen verzuchten, naast ‘Als het maar gezond is’. Pijn die dan niet door genen wordt veroorzaakt. Maar die doorgegeven genen ­maken precies dat hun vader nog heel hard aanwezig is. Mijn twee zonen, elk voor de helft hun papa, zonder papa. ­Onze twee zonen, het schoonste van ­onze liefde.

En ja, ze gaan nog dingen meemaken. Wij gaan nog dingen meemaken. Het ­leven kent geen garanties. Ook al sluit je er bij aanvang enkele uit, de grilligheid van ons bestaan zullen we met geen ­enkele test inzichtelijk kunnen maken. De enige zekerheid is dat we het niet ­weten. En misschien maar goed ook.

