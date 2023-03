Mensen zijn meer dan spreadsheet-vakjes

Geobsedeerd als we zijn door zogenoemde efficiëntie verliezen we de menselijke waardigheid uit het oog, schrijft Jelle Dehaen.

Jelle Dehaen Auteur en filosoof

Als je enige waardigheid wilt behouden, kun je maar beter jong genoeg sterven. Dat besefte ik toen ik onlangs voor een routineonderzoek naar het ziekenhuis moest. Inschrijven kon op twee manieren: aan het loket of via de automaat. Er waren vier loketten open. Aan drie daarvan zat de onthaalmedewerker werkeloos toe te ­kijken. Nochtans stond er bij de automaat een behoorlijke wachtrij. Daar ontstond een absurd probleem: ­patiënten die de automaat niet ­konden bedienen, mochten naar het loket … op voorwaarde dat ze bij diezelfde automaat een volgnummer wisten te bemachtigen. Klinkt eenvoudig, behalve dan voor hulpbehoevende mensen – een doelgroep die weleens in een ziekenhuis durft te ­belanden.

Menselijke maat

Aan een automaat stond een hoogbejaard koppel. Mevrouw had een rollator, mijnheer was net iets beter ter been, maar hij kreeg zijn armen niet boven de schouders getild. Daarom gooide hij op goed geluk zijn vingers naar het scherm, in de hoop zo het juiste veld aan te raken. Ondertussen bleven de drie onthaalmedewerkers doelloos wachten. Te hunner verdediging: ze konden niet zien wat er achter de automaten gebeurde. Je zou toch niet willen – zo moeten de inrichters van de inkomhal gedacht hebben – dat de medewerkers per ongeluk ­iemand zouden helpen.

Het lijkt een banale anekdote. ­Behalve voor dat bejaarde koppel: op een al ellendig moment werden ze ook nog eens gereduceerd tot sukkels die een wachtrij ophielden. Hun ­kleine vernedering is symptomatisch voor een samenleving die de menselijke maat uit het oog verliest. Het is een vergelijkbare ervaring die veel bejaarden hebben wanneer hun bank­kantoor sluit en ze een app moeten ­gebruiken. Of wanneer digitaal on­geletterde ouders, die nauwelijks een e-mailadres kunnen aanmaken, plots de opvoeding van hun kind via Smartschool moeten regelen.

Nood aan erkenning

Natuurlijk zijn er voor die innovaties redenen. Of toch in theorie: meer efficiëntie, een betere dienst­verlening of kostenbesparingen. Dat een bank in haar personeelskosten snijdt, is ­begrijpelijk, want ze is geen caritatieve instelling. Maar waarom moet een ziekenhuis zich door die dwaallogica laten leiden?

De efficiëntiewinsten van zulke maatregelen worden vaak overschat. De samenleving wordt heus niet rijker doordat drie onthaalmedewerkers met hun vingers zitten te draaien. En zelfs als dat zo was, schoot het ziekenhuis tekort in een essentiële opdracht: patiënten met waardigheid behandelen. Voor een samen­leving die verslingerd is aan de illusie van meetbaarheid, is waardigheid een ­lastig, want subjectief begrip. Wat voor de hoogopgeleide een handige tijdwinst betekent, is voor de bejaarde een bron van angst. De stress van het ­bejaarde koppel is echter niet kwan­tificeerbaar en zal niet in een rapport verschijnen. Zeker omdat zulke mensen zelden mondig zijn. Het ziekenhuis heeft een ombudsdienst, maar zullen die hoogbejaarde mensen hun weg vinden naar het contactformulier op het internet?

Waardigheid begint met een simpel inzicht: de mens heeft nood aan erkenning. Enkele maanden geleden werd een kennis het slachtoffer van verkeersagressie. Toen hij met een ­gebroken neus en twee krijsende ­kinderen de politie belde, kreeg de man te horen dat hij een afspraak moest maken om aangifte te doen. Dat hij daarvoor enkele dagen moest wachten, was even vernederend als de initiële agressie. Tijdens het verhoor bleken ook de agenten gefrustreerd te zijn door het afsprakensysteem, maar zelfs als de politie daardoor beter zou functioneren, is het een aanfluiting. De bestaansreden van de politie is niet alleen bandieten klissen, maar ook waardigheid verlenen aan slachtoffers. Slachtoffers willen een sym­bolische erkenning van hun lijden. Dat doen we niet door hen te reduceren tot een efficiënt bediend nummertje in een computersysteem. Door hen onmiddellijk te aanhoren, zelfs als ze uren op het commissariaat ­moeten wachten, tonen we aan slachtoffers dat we wat hen overkomen is, ernstig nemen.

Dat fundamentele respect zijn we net iets te veel kwijtgespeeld. Een ­eenvoudige oplossing bestaat er niet voor. De menselijke maat terug­vinden kan vrijwel niet in ­politieke ­besluitvorming worden ­gegoten, want de politiek, zeker op hogere ­niveaus, is bijna per definitie bezig met het algemene en dus ­abstracte ­belang. Het enige wat kan helpen, is dat we met zijn allen beseffen dat de wereld geen machine is die zo vlot ­mogelijk moet draaien, maar dat ze een verzameling van mensen is. En dat zijn geen lijntjes in een Excel-document, maar wezens van vlees en bloed.

