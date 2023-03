Belg wint megajackpot van 145 miljoen euro bij Euromillions

De Euromillions-trekking van 7 maart heeft één grote winnaar opgeleverd. Een Belg, of toch iemand die zijn/haar lotje in ons land kocht. Met net geen 145 miljoen euro is dit de derde grootste jackpot die ooit in België is gewonnen.

De nummers 11, 13, 24, 35, 50 en de sterren 6 en 11. Dat waren de winnende Euromillions-nummers dinsdagavond. Slechts één persoon had die nummers allemaal juist. Wie dat is, is nog niet bekend, maar het winnende lot werd alleszins verkocht in België.

144.966.361 miljoen euro. Zoveel mag de gelukkige winnaar binnenkort bijschrijven op zijn/haar rekening. Enkel in 2016 (168 miljoen) en 2017 (153 miljoen) won een landgenoot een nog groter bedrag.

