Club Brugge is klaar met Parker na 5-1-verlies bij Benfica, Schreuder klaar om over te nemen

Club Brugge nam dinsdagavond afscheid van de Champions League, en onvermijdelijk ook van zijn Engelse trainer Scott Parker. De Nederlandse pechverhelper Alfred Schreuder staat net als een jaar geleden klaar om te depanneren.

Historisch om de verkeerde redenen. Dat werden de 1/8ste finales van de Champions League voor Club Brugge. In een wedstrijd die alle kenmerken van een Shakespeare-drama had, speelde de Engelse trainer Scott Parker op een theatrale manier zijn laatste troeven uit. Tot verbijstering van zijn Brugse oversten stelde hij de Canadese winger Tajon Buchanan niet uit op de flank, waar zijn snelheid tot zijn recht kan komen, maar centraal op het middenveld. Als die ingreep al de bedoeling had de tegenstander zand in de ogen te strooien, dan was het resultaat vooral dat er zand in de Brugse machine kroop.

In zijn twaalf wedstrijden bij Club Brugge probeerde Parker bijna evenveel verschillende opstellingen of spelwijzen uit. Dinsdag stonden er plots drie verdedigers op het terrein. Waar Club nood had aan vastigheid straalde zijn trainer tot zijn laatste dag twijfel en ambivalentie uit. Parker kreeg intern het verwijt dat hij zich opsloot met zijn Engelse assistenten, en het hem door Belgen aangereikte advies systematisch in de wind sloeg. Nog deze week verklaarde hij dat hij een duidelijk idee had hoe hij wedstrijden wilde winnen en dat hij erin geloofde de ploeg zo ver te krijgen. Maar hij moest ook toegeven dat de resultaten hem geen gelijk gaven, en hem uiteindelijk ook konden inhalen.

Brutale schoonheid

Het afscheid in een tot de nok gevuld Estádio da Luz was brutaal zijn in zijn schoonheid. De Portugese doelpunten waarmee het laatste leven uit de Europese campagne van Club Brugge verdween, waren om open mond naar te kijken. Linksbuiten Rafa Silva draaide als een Iberische stierenvechter rond Casper Nielsen om met een welgerichte steek buitenkant rechts de ‘faena’ in te zetten. Gonçalo Ramos ontweek tackles van Brandon Mechele en Nielsen om op slag van rust de 2-0 te scoren. Na rust scoorde diezelfde Ramos in één tijd de 3-0. De 4-0 ­ een penalty – en de 5-0, met vertraging goedgekeurd door de VAR, waren vooral pijnlijk.

Het einde lijkt nu echt nabij voor Parker. Foto: Uefa via Getty Images

Toen linksachter Bjorn Meijer in de slotfase met een prachtige trap de eerreddende 5-1 scoorde, was Club Brugge al lang niet meer met de wedstrijd bezig. De vraag die bij spelers, supporters en volgers op de lippen brandde is hoe lang de lijdzaamheid onder Scott Parker nog kan doorgaan. Het antwoord sijpelde nog tijdens de wedstrijd naar buiten. Ook het bestuur had gezien dat de Engelsman met zijn kamikaze-opstelling de vlag had gestreken. Als de vraag al luidde wanneer het zijn trainer uit zijn lijden moest verlossen, dan klonk het antwoord heel duidelijk: hier en nu.

Terwijl Club Brugge voor een pijnlijke terugvlucht naar Oostende mét Parker staat, kwam ook al informatie naar buiten over wie de Engelsman straks kan opvolgen. De Nederlander Alfred Schreuder, eerder dit seizoen oneervol ontslagen bij Ajax, zou net als veertien maanden geleden de opdracht kunnen krijgen Club Brugge te depanneren. Het verschil met zijn vorige opdracht was dat Club toen nog wel kampioen kon worden. Nu luidt de opdracht: de vierde plaats en Play-off 1 halen. De titel is net als de Champions League al lang vervlogen.

Voor Scott Parker zou een ontslag een tweede pijnlijke episode op korte tijd zijn. In het begin van dit seizoen werd de Londenaar al na vier speeldagen ontslagen bij Bournemouth, de Zuid-Engelse club die hij eerder naar de Premier League had gebracht. Hij aanvaardde de opdracht in Brugge omdat hij na een carrière als speler en trainer in Engeland een ‘avontuur in het buitenland’ wilde aangaan. Twee maanden na zijn komst ziet het ernaar uit dat hij zijn balans al kan opmaken. Al blijft het afwachten wanneer de formele bevestiging van zijn ontslag naar buiten komt.

BENFICA-CLUB BRUGGE 5-0 Doelpunten: 38’ Silva 1-0; 45+2’Ramos 2-0; 57’ Ramos 3-0; 71’ Mario (pen.) 4-0; 79’ Neres 5-0; 87’ Meijer 5-1

