Huisarts heeft vanaf 2024 misschien meer tijd voor zijn patiënten

Met een nieuwe financiering voor artsenpraktijken wil de overheid dat artsen (met hulp van verpleegkundigen) meer tijd krijgen voor hun patiënten.

Door het huisartsentekort is dagenlang wachten voor een afspraak in sommige regio’s vaste prik. Beterschap is niet meteen in zicht. Daarom werkt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) al even aan een plan, een New Deal, om de huisartsen te helpen. Dinsdag is al één maatregel voorgesteld, de ‘New Deal-praktijk’, die volgend jaar op een aantal plaatsen van start gaat. Kort gezegd zullen zulke praktijken anders worden gefinancierd, zodat artsen makkelijker ondersteunende mensen kunnen inschakelen.

Nu al schakelt zo’n vijfde van de Belgische huisartsen een verpleegkundige in, leert een nieuwe enquête. De verpleegkundige neemt bloed af of volgt de gezondheid van diabetici op. Nog meer artsen zien zo’n praktijkverpleging zitten, of hulp van zorgverstrekkers die mee aan preventieve zorg doen. Het ontlast de huisartsen, zodat zij meer tijd voor hun patiënten hebben.

Het nieuwe (en vrijwillige) model is een ommezwaai in de financiering van de gezondheidszorg. De huisartsen in zo’n New Deal-praktijk zouden per prestatie vergoed worden, en daarbovenop een forfait ontvangen per patiënt die vast bij hen is aangesloten. Er zouden ook premies bijkomen.

Opvallend is dat de arts voor de prestatie zelf minder geld ontvangt. Het forfait, hoger dan de vergoeding voor het Globaal Medisch Dossier, zou dat verlies compenseren, toch ‘in een gemiddelde praktijk’.

‘Voor de patiënt verandert er financieel niets’, zegt onderzoeker Ann Van den Bruel (KU Leuven). ‘Het remgeld blijft hetzelfde. Mogelijk krijgt de patiënt in een praktijk wel meer gezichten te zien.’

Het model is niet zonder risico’s. De onderzoekers waarschuwen voor cherrypicking, waarbij een praktijk vooral gezonde patiënten zou aantrekken om het forfait op te strijken zonder dat daar veel tegenprestaties voor nodig zijn. Terwijl men mensen met meer zorgnoden misschien liever niet als vaste patiënt inschrijft, want dan kunnen de huisartsen bij elke consultatie een hogere vergoeding vragen.

En zijn er wel voldoende verpleegkundigen? ‘Er zijn veel meer verpleegkundigen in ons land dan dat er actief zijn’, zegt Van den Bruel nog. ‘Sommigen willen niet langer in een ziekenhuis of rusthuis werken. We denken hen warm te kunnen maken voor een huisartsenpraktijk.’ Het Vlaams Patiëntenplatform reageert positief. Ze zien er mogelijkheden in om de zorgkwaliteit te verbeteren én overconsumptie tegen te gaan. ‘Meer middelen en ondersteuning met bijvoorbeeld praktijkverpleegkundigen geeft extra tijd voor de patiënt’, zegt Thomas Deloffer. ‘Belangrijk, want de huidige, zorgwekkende patiëntenstops zetten het recht op vrije keuze onder druk.’

Artsensyndicaat ASGB/Kartel spreekt van een ‘goed uitgewerkt stuk’, maar vindt dit model toch niet ‘de oplossing voor de vele uitdagingen, zoals het opkrikken en spreiden van het aanbod van huisartsen’.

