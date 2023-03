Ageas profiteert van overnamegeruchten

Het aandeel van Ageas was een van de weinige stijgers in de Bel20-index op de beurs van ­Brussel. Het koerste zelfs even meer dan 5 procent hoger, na ­geruchten dat de Belgische ver­zekeraar benaderd zou zijn door een private-equitybedrijf voor een overname. Dat schreef persagentschap Bloomberg op basis van een bericht van Street Insider.