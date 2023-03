PS zet hakken in zand over asielhervorming

De PS ziet de voorstellen van staatssecretaris Nicole de Moor (CD&V) om de instroom van asielzoekers beter onder controle te krijgen niet zitten. Frustraties in andere dossiers zijn daar niet vreemd aan.

Na maanden werd het tentenkamp aan de brug tegenover het Klein Kasteeltje dinsdagochtend ontruimd, maar in de federale regering belooft het nog te knetteren rond asiel en migratie. Bevoegd staatssecretaris Nicole de Moor (CD&V) komt vandaag voor de derde keer naar de kern met haar hervormings­plannen. Die moeten helpen om de instroom van asielzoekers onder controle te krijgen en de uitstroom op te schroeven. Maar de PS, de grootste regeringspartij, is niet enthousiast. Helemaal niet zelfs.

‘Bij de voorstellen die vrijdag op tafel werden gelegd zat niets waarmee wij akkoord konden gaan’, is te horen op het kabinet van PS-vice­remier Pierre-Yves Dermagne. Die zei maandag in een interview in deze krant al dat ons land tekortschiet. ‘We doen niet genoeg als je naar het resultaat kijkt. We moeten elke dag verder blijven zoeken naar oplossingen, dat zijn we internationaal verplicht. We kunnen geen land zijn waarin we de regels naast ons neerleggen.’

Tijdelijke vergunningen

Hij voegde daar wel aan toe dat het voor zijn partij minder kwaad kersen eten is met De Moor dan met haar voorganger Sammy Mahdi (intussen CD&V-voorzitter). ‘Zij heeft tenminste oren naar de problemen.’ Ook Cathérine Moureaux (PS), de burgemeester van Molenbeek, zei gisteren dat de samenwerking met het kabinet, onder meer voor de ontruiming van het tentenkamp, goed verliep.

De voorbije maanden was de PS zeker niet de meest vocale partij als het op asiel en migratie aankomt. En dat terwijl ze in 2021 nog uit de regering dreigde te stappen over de hongerstakingen van sans-papiers. Nu wringt het dus toch weer. De aangepaste voorstellen die De Moor maandag aan de regeringskern voorstelde waren volgens de PS al beter dan die van vrijdag, maar nog onvoldoende. Geen van beide partijen wil inhoudelijk meer details kwijt. De Moor wil in ieder geval verdere stappen zetten in het aanklampende terugkeer­beleid dat ook in het regeer­akkoord staat, en sneller plaatsen vrijmaken door die exclusief voor te behouden voor mensen die in een asielprocedure zitten.

De PS heeft daar een andere kijk op en wil aan sommige categorieën van asielzoekers tijdelijke verblijfsvergunningen geven, zodat ze kunnen gaan werken en de opvang verlaten. Het gaat dan om mensen die al drie jaar of meer wachten op een beslissing, mensen die niet kunnen worden teruggestuurd of mensen met minstens een bachelordiploma in een knelpunt­beroep.

Koppeling pensioen wringt

Wat ook een rol speelt, zijn de regeringsdossiers die niets met asiel en migratie te maken hebben, maar die er wel aan gekoppeld worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om de pensioenen.

De PS heeft met Karine Lalieux de bevoegde minister in huis, maar de visies van premier Alexander De Croo en Lalieux botsen. Toen De Croo in december zelf met een pensioenvoorstel op de proppen kwam, was de PS in alle staten. ‘Dat was geen nota van de premier meer, dat was een tekst van Open VLD. Hij stelde voor om de laatste schijf van de hogere ­minimumpensioenen niet door te voeren. Daarmee scheurde hij gewoon­ een pagina uit het regeer­akkoord in stukken’, aldus Dermagne in deze krant. Dat De Croo nu eerst de asielhervormingen achter de rug wil hebben, vooraleer opnieuw over de pensioenen te spreken, is dik tegen de zin van de socialisten.

De opbouw van spanning in de federale ploeg belooft weinig goeds voor de begrotingscontrole die eraan zit te komen. Maar ook de aanzet tot fiscale hervorming zal de komende weken aan bod komen, net als die vermaledijde pensioendiscussie. En ook wanneer de regering een akkoord zou vinden over asiel en migratie is het einde van de tunnel nog niet in zicht.

Gisteravond bleek een veertigtal asielzoekers die niet aanwezig waren bij de ontruiming van het tentenkamp, opnieuw zonder dak boven het hoofd de nacht in te moeten.

Een vrijwilligerscomité bracht hen daarop onder in een leegstaand pand van ‘Allee­ du Kaai’, een gewezen sociaal-cultureel centrum aan de Havenlaan.

