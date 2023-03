Door wat we eten, warmt het klimaat met 1 graad op

Vlees, zuivel en rijst zijn klimaatboosdoeners. Ingrijpen op productie, dieet en voedselverlies kan een halve graad globale opwarming voorkomen, zeggen Amerikaanse wetenschappers.

Een groep Amerikaanse onderzoekers heeft het klimaateffect van voedsel wereldwijd onder de loep genomen. Dat is al eerder gebeurd, maar zij hebben het verfijnd en ­uitgesplitst over de verschillende soorten broeikasgassen – die allemaal een ander opwarmend vermogen hebben. De impact daarvan hebben ze beoordeeld over een ­periode vanaf 2020 tot 2100.

Ze bekeken daarvoor de ­klimaatscore van 94 voedings­producten en brachten die in twaalf groepen onder. Hun analyse verscheen in het wetenschappelijke blad Nature Climate Change.

De grote boosdoener in voeding is het broeikasgas methaan (CH ₄ ). Dat komt vrij in de veeteelt (in de spijsvertering van herkauwers ­zoals koeien en in mest) en bij de teelt van rijst. In de natte bodems waarop rijst geteeld wordt, produceren bacteriën het gas.

Methaan is goed voor 60 procent van de opwarming door ons voedselsysteem. Twee andere broeikasgassen, CO ₂ en N ₂ O (beter bekend als lachgas), nemen elk 20 procent voor hun rekening.

• Vlees of vegan: hoe voeden we 10 miljard mensen?

Bekijk je het per voedingsgroep, dan nemen vlees en zuivel de helft van de opwarming voor zich. Rijst tekent voor net geen vijfde. ­Granen, groenten, eieren, fruit en de andere groepen schrijven ieder hooguit 5 procent op hun conto. Binnen de groep vlees spant dat van herkauwers (koeien, schapen) de kroon.

Onderschatting

De conclusie is dat de huidige voedselproductie en consumptie voor zowat 0,7 tot 0,9 graad Celsius bijdraagt aan de toekomstige ­opwarming, afhankelijk van de ­bevolkingsgroei.

Voedsel kan er op die manier flink toe bijdragen dat de opwarming uitkomt boven de grens van de 1,5 graad opwarming vergeleken met het pre-industriële tijdperk. Met het akkoord van Parijs namen de wereldleiders zich voor onder die grens te blijven.

In de bodem waarop rijst geteeld wordt, produceren bacteriën methaangas.

De auteurs geven mee dat hun voorspelling wellicht een onderschatting is. Zo houden ze er geen rekening mee dat de consumptie van vlees van herkauwers naar ­verwachting met 90 procent zal toenemen en die van dierlijke ­producten in het algemeen met 70 procent. De impact daarvan zou groter zijn dan de groei van de ­bevolking.

Toch is deze opwarming niet ­onvermijdelijk, gaan de onderzoekers voort. We kunnen volgens hen ingrijpen op verschillende domeinen.

Allereerst, de productieprocessen van vlees, zuivel en rijst bijsturen volgens de beschikbare technieken kan de te verwachten ­opwarming al met een kwart terugbrengen. Het potentiële effect daarvan is het grootst bij vlees van herkauwers en bij de rijstteelt, zeg maar de grote methaanbronnen.

Rood vlees

Als de energie die bij de voedselproductie nodig is koolstofarm wordt, gaat er nog 0,15 graad af.

Op wereldschaal een ander ­dieet invoeren met onder andere minder (rood) vlees zou nog bijna 0,2 graad uitsparen. In landen als de VS en Spanje zou dat een ­vermindering van de consumptie van dierlijke producten betekenen, maar in Ethiopië of India kan het meer worden.

Maar dieet en dus gedrag veranderen is lastig, geven de auteurs toe. Het hangt samen met tradities en met de beschikbaarheid van voedsel. Ze suggereren om het in de markt te zetten als een gezonder dieet, dat zal sneller ingang vinden dan een klimaatvriendelijk dieet.

Als we, ten slotte, ook het voedselverlies en de verspilling kleiner maken, dan winnen we nog 0,04 graad.

Gecombineerd zouden alle ingrepen op die manier de ongewenste opwarming met iets meer dan de helft of een halve graad ­kunnen reduceren.

Er is daartoe nog marge in het beleid. De auteurs stellen vast dat amper een derde van de landen die het akkoord van Parijs ondertekend hebben, in hun nationale ­klimaatplannen maatregelen ­beloofden om op de veestapel te werken. Nog geen vijfde maakte melding van maatregelen in de rijstteelt.

Tijd nodig

‘Dit is een interessante studie’, oordeelt professor Annemie Geeraerd Ameryckx (KU Leuven,) gespecialiseerd in levenscyclusanalyses van voeding. ‘De conclusie dat de grootste impact komt van vlees van herkauwers, zuivel en rijst is op zich niet verrassend. De verdienste van het artikel is dat het klimaatmodellen combineert met ­gedetailleerde gegevens van ons huidige consumptiepatroon. ­Eerdere studies geven vaak cijfers per kilogram van een product of per kilogram eiwitten, hier houden ze ­rekening met de hoeveelheid die er van elke groep wereldwijd gegeten wordt.’

• Een bord, een wereld: wat ons voedsel over ons vertelt

De studie geeft volgens Geeraerd Ameryckx ook goed aan waar de prioriteit van het beleid zou moeten liggen: bij vlees van ­herkauwers, zuivel en rijst. ‘Dat is een belangrijke boodschap, maar dat besef heeft nog tijd nodig om door te dringen. De boodschap is ook ­terecht niet om die producten van het menu te schrappen. Die ­conclusie gaat niet altijd en overal op voor iedereen. Mensen kunnen nutritionele tekorten hebben, ook bij ons. Voor een arme bewoner van een ontwikkelingsland die geiten houdt is de melk daarvan een ­belangrijke bron van eiwitten voor de kinderen.’