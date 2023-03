De Commissie stelt voor om de productiecapaciteit in de EU van groene technologie tegen 2030 sterk op te voeren. Dat moet, in een antwoord op Bidens plannen, de eigen industrie versterken en de afhankelijkheid van vooral China afbouwen.

Het aanvankelijk wat vage concept van ‘strategische autonomie’ dat tien jaar geleden gelanceerd werd, is door de pandemie en de oorlog in Oekraïne in een stroomversnelling gekomen. Die twee gebeurtenissen legden de kwetsbaarheid van de bevoorradingsketens en de afhankelijkheid van derde landen bloot, ook voor groene technologie zoals zonnepanelen, warmte­pompen en windmolens.

Daarom komt de Europese Commissie dinsdag met een voorstel (de Net Zero Industry Act) om de productiecapaciteit van groene technologie in de EU op te schalen. Die moet tegen 2030 ‘minstens 40 procent’ bedragen van de jaarlijkse noden om de Green Deal te realiseren’, staat in een ontwerptekst van eind februari. De tekst kan nog wijzigen voor de officiële voorstelling.

Ambitieuze doelstellingen

De Commissie formuleert ambitieuze productiedoelstellingen voor vijf sectoren: de EU moet tegen 2030 minstens 40 procent van de zonnepanelen zelf kunnen produceren, minstens 85 procent van de windturbines, minstens 60 procent van de warmtepompen, ­minstens 85 procent van de elektrische batterijen en minstens 50 procent van fossielvrije waterstof.

De omslachtige vergunningsprocedures in de EU staan traditioneel de realisatie van grootse ­ambities in de weg. ‘De ontwikkeling van productiecapaciteit ­binnen de EU moet sneller, ­eenvoudiger en meer voorspelbaar zijn’, aldus de Commissie.

Snellere vergunning

Afhankelijk van de lidstaat duurt het vandaag tussen de twee en ­zeven jaar voor een vergunning ­afgeleverd wordt voor een groen ­industrieel project. De Commissie wil dat die procedures nog maximaal 18 maanden mogen bedragen. Als de EU voor een bepaald product voor meer dan 80 procent afhankelijk is van een derde land, moet die termijn zelfs tot hoogstens een jaar teruggebracht ­worden. En als die industriële ­projecten tot juridische procedures leiden, moeten die met hoogdringendheid afgehandeld worden om vertraging te vermijden.

‘Het besef dat we in Europa ­industrie nodig hebben, moeten inzetten op eigen productie en daarbij concrete doelstellingen moeten formuleren, is een gamechanger. Het is zeer positief’, zegt Europarlementslid Kathleen Van Brempt (Vooruit). ‘Het narratief dat vrijhandel onze welvaart zal waarborgen, ligt door Donald Trump, de pandemie, de oorlog in Oekraïne, de houding van China en de Inflation Reduction Act (IRA) van Joe ­Biden aan diggelen.’

De Commissie verwijst voor haar initiatief naar de economische steun voor bedrijven in ­Bidens IRA, de Indiase plannen om massaal te investeren in zonne­panelen en batterijen én naar de ambities van China. Daardoor dreigen ‘investeringen in relevante bevoorradingsketens weg te ­trekken uit de EU’.

Wie gaat dat betalen?

De grote zwakte in het plan is ­volgens Van Brempt de financiering ervan. De Commissie stelde al voor om de regels voor staatssteun ­tijdelijk te versoepelen voor ­investeringen in groene techno­logie. Ze zal voor de zomer ‘een ­‘soevereiniteitsfonds’ voorstellen voor investeringen in strategische en innovatieve projecten. Maar de lidstaten zijn verdeeld over de vraag of dat fonds gestijfd moet worden met nieuw geld.

De ontwerptekst van de verordening vermeldt alleen dat lidstaten een percentage van hun nationale inkomsten uit het Europees ­systeem van emissiehandel (ETS), waarbij bedrijven betalen voor hun CO 2 -uitstoot, zullen toewijzen aan de doelstellingen. Dat percentage ligt nog niet vast. ‘In de wetgevende tekst staat niets over het soevereiniteitsfonds’, zegt Van Brempt. ‘En hoe vaak kan men het ETS-geld uitgeven? Er moet boter bij de vis komen. Met snellere vergunningsprocedures alleen gaan we er niet komen.’

De Net Zero Industry Act gaat hand in hand met een voorstel om de toegang te garanderen tot kritieke zeldzame materialen voor die groene transitie. Volgens een lek in Euractiv zal de Commissie in die Critical Raw Materials Act voorstellen om tegen 2030 10 procent van die benodigde materialen in de EU te delven en 15 procent uit recyclage te halen. Minstens 40 procent van het jaarlijkse gebruik zal in de EU verwerkt moeten worden.

