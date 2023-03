Het mislukte manoeuvre van dwingeland Jambon

Wie minister-president Jan Jambon (N-VA) zondagavond influisterde dat hij beslissingen kan nemen met een ‘ruime meerderheid’, heeft de ondergang van de Vlaamse regering akelig dichtbij gebracht. Parlementen werken met meerderheden. Regeringen treden op in consensus, partijen die zich niet bij die consensus kunnen of willen aan­sluiten, trekken daaruit hun conclusie en nemen ontslag. Zo hoort het in een volwassen democratie.

Bart Sturtewagen

Het wapen dat CD&V op de knieën moest krijgen, ­ontplofte in Jambons gezicht. Ineens was hij niet langer de regeringsleider die ondanks vernederingen en tegenslagen blijft werken aan een oplossing, in het besef dat de ­beproevingen voor hem over een jaar of zo voorbij zijn. Het manoeuvre maakte van hem een dwingeland die van een wel heel particuliere lezing van de relevante wetgeving ­gebruikmaakte om een doorbraak te forceren.

Gisteren bleek in het Vlaams Parlement welke schade daardoor werd aangericht. Aanvankelijk leek er relatief ­weinig aan de hand, al applaudisseerden CD&V’ers, ook die op de regeringsbanken, niet voor Jambon. Het duurde ruim een uur voor een ongemeen scherpe Hilde Crevits, vice­minister-president, zei dat haar partij ‘tegen de muur was gekwakt’.

In een parlementaire democratie valt na zo’n uitspraak doorgaans de regering. Minstens ­ontstaat er een crisette. Op federaal vlak zou de premier dan naar de ­koning gaan, die eventueel een ontslag in beraad houdt tot de vechtende partijen een uitkomst hebben bedacht. Anders ontstaat er een ­nieuwe regering of draait het uit op verkiezingen.

Maar in Vlaanderen werkt het zo niet. De regering kan omzeggens niet vallen, omdat de procedure om ze te ­vervangen te ingewikkeld is en de politieke krachtsverhoudingen die uitweg onmogelijk maken. Dat hadden de ­adviseurs van Jambon moeten weten. Het dreigement met ­ontslag tegen een onwillige regeringspartner is krachteloos. CD&V kan blijven zitten en daar kan Jambon niets ­tegen verzinnen. Zelfs het ontslag van de hele regering lost niets op, omdat dezelfde ploeg in lopende zaken blijft ­doorgaan. Er is geen alternatief voorhanden.

Jambon had zichzelf een dienst kunnen bewijzen door CD&V zijn verontschuldigingen aan te bieden voor zijn uitschuiver. In zijn emmer der vernederingen kon dat er nog wel bij. Nu beperkte hij zich tot een subtiele opening: vrijdag komt er een nieuw document op de ministerraad dat, zo beloofde hij, pas van waarde wordt als het door de drie regeringspartijen is goedgekeurd. Zo is er meteen een nieuwe deadline, maar zicht op een uitweg is er nog lang niet.

