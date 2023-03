Voedingsbedrijf Ter Beke gaat voor hippe wedergeboorte

Na 75 jaar verdwijnt de naam Ter Beke. De nieuwe bedrijfsnaam What’s Cooking? illustreert de marsrichting: minder vlees, meer duurzaamheid.

Een bedrijfsnaam met een vraagteken erachter, dat zie je niet vaak. Maar bij What’s Cooking? hoort het leesteken er wel degelijk ­bij. ‘We stellen ons nieuwsgierig op’, zegt ceo Piet Sanders. Na ­driekwart eeuw vindt Ter Beke het tijd om een radicale breuk met het verleden te maken. De maker van vleesgerechten en kant-en-klaarmaaltijden wil met de naamswijziging een nieuw elan benadrukken.

Dat is nodig, want het bedrijf maakt zware tijden door. De laatste jaarresultaten, die vorige maand gepubliceerd werden, ­zeggen genoeg. De omzet steeg wel, maar alleen dankzij het ­gedeeltelijk doorrekenen van ­kostenstijgingen. Het volume daalde. De bedrijfswinst halveerde, de nettowinst ging met 38 procent onderuit. Dat was het gevolg van de tsunami aan kostenstijgingen waaraan het bedrijf het hoofd moest bieden. Zowel rundvlees, varkensvlees als gevogelte werd flink duurder. Maar ook voor ­energie en verpakking moest meer worden betaald.

Ook los van de huidige inflatiecrisis laten de resultaten al een tijdje te wensen over. Vorig jaar verdiende Ter Beke (zoals het toen nog heette) 4,5 miljoen euro op een omzet van 781 miljoen euro. Vijf jaar geleden, in 2017, bedroeg de winst 17,1 miljoen euro op een omzet 508 miljoen. Kortom: het bedrijf groeide, maar de winst groeide niet mee. De beurskoers halveerde in de afgelopen vijf jaar.

Beekje in de buurt

De conclusie ligt voor de hand: het roer moet om. Sanders, die de teugels van het bedrijf in 2021 in handen kreeg, heeft een nieuwe strategische visie uitgedokterd. Hij heeft het bedrijf ook een purpose gegeven, zodat iedereen weet waar het voor staat. Die luidt: ‘Van duurzame voedingsconsumptie elke dag een tweede natuur ­maken’. Een nieuwe naam is dan een logische volgende stap. Het is niet niks, want ‘Ter Beke’ was de naam die de eigenaars-familie Coopman zelf bedacht had. Toen die het bedrijf in 1948 oprichtte, noemde ze het naar een beekje dat in de buurt stroomde. Het adres van het in Lievegem gevestigde ­bedrijf luidt: Beke 1.

Een gespecialiseerd bureau kwam met het voorstel om het ­bedrijf ‘What’s Cooking?’ te ­noemen. Het bijbehorende veelkleurige logo zal prijken op de twaalf fabrieken in vijf Europese landen. De producten behouden hun ­eigen merknaam, maar ook hier zal vermeld worden dat ze deel uitmaken van de What’s Cooking Group. De naam heeft uiteraard een link naar voeding, maar in het Engels betekent de uitdrukking ook: wat staat er te gebeuren? Het benadrukt volgens Sanders ook het belang dat het bedrijf aan ­innovatie hecht. ‘Want laten we eerlijk zijn: bij Ter Beke was dat wel wat weggedeemsterd.’

Ook duurzaamheid staat centraal in de nieuwe strategie. Dat is in dit geval geen modetrend, maar bittere noodzaak. Duurzaam ­consumeren gaat volgens steeds meer mensen moeilijk samen met vlees. Dat heeft gevolgen voor de divisie die tot voor kort ‘Vlees­waren’ heette. In volume gaat de verkoop van charcuterie jaarlijks 2 tot 5 procent achteruit. Vandaar dat de divisie onlangs is omgedoopt tot ‘Savoury’. Niet alleen vlees, maar ook plantaardige ­alternatieven maken daar deel van uit. Het voornemen is dat in 2030 15 procent van het product­aanbod plantaardig of vegetarisch moet zijn. ‘Nu is dat nog marginaal, maar we willen de volop kaart van de plantbased producten trekken’. Ook de verpakkingen zullen verduurzamen: minder plastic, meer recycleerbaar. Dat is ook van belang voor de andere bedrijfsdivisie, kant-en-klaarmaaltijden.

Werken leuker maken

Sanders wil afgerekend worden op concrete doelstellingen. Behalve het aandeel plantaardige producten, zijn die er ook op het vlak van broeikasgasuitstoot, waterverbruik, duurzame elektriciteit en het terugdringen van verspilling. Ook de betrokkenheid van het personeel is een werkpunt. ‘In 2028 moet de engagement score 80 procent zijn’, zegt Sanders. Hoeveel dat nu is wil hij niet ­zeggen, maar wel dat het ‘aanzienlijk lager’ is. Werken voor What’s Cooking? moet leuker worden dan werken voor Ter Beke.

Bij de uitvoering van de nieuwe strategie is er één grote onzekerheid. De overname van vlees­warenbedrijf Imperial-Stegeman, die in 2021 werd aangekondigd, is nog altijd niet goedgekeurd door de mededingingsautoriteiten. ‘Als de overname wordt goed­gekeurd, kan dat onze strategie versnellen’, zegt Sanders. Imperial heeft immers een sterker plantaardig productengamma en beschikt over sterke merken. En er zijn synergieën en dus kostenbesparingen mogelijk. ‘Het zou ons een boost geven.’

