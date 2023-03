‘De norm voor stikstofdepositie ligt in Duitsland duizendmaal hoger’ Louise Fresco, landbouwingenieur en schrijfster, in De Afspraak

Vlaanderen en Nederland hebben de strenge stikstofnormen zelf ingevoerd, Europa zegt helemaal niets over stikstof, dus is het hele stikstofprobleem een gevolg van een politieke keuze. Dat betoogde Louise Fresco­, landbouwingenieur en schrijfster, maandagavond in De afspraak. Ter illus­tratie voegde ze eraan toe: ‘De norm voor stikstof­depositie in Duitsland ligt duizendmaal hoger dan in Nederland en waarschijnlijk ook in België.’

Navraag bij Fresco leert dat ze met de ‘stikstofnorm’ de zogenoemde kritische depositie­waarde (KDW) bedoelt. Die waarde geeft aan hoeveel stikstof er maximaal op een natuurgebied mag terechtkomen voor er schade optreedt. Afhankelijk van de vegetatie gaat het typisch om KDW’s tussen 6 en 30 kilogram stikstof per jaar en per hectare natuurgebied. De ene vegetatie is er al gevoeliger voor dan de andere. Heide­ kan bijvoorbeeld minder aan dan bos.

De wetenschap bepaalt wat een kwetsbaar natuurgebied in Vlaanderen aan stikstof kan slikken. Dat wordt bij ons niet strenger beoordeeld dan in Duitsland. Daar haalt Fresco enkele dingen door elkaar­.

Niet overal even streng

Maar in Europa zijn er wel degelijk (belangrijke) verschillen in het stikstofbeleid. De vergelijking tussen Europese landen zegt Fresco te hebben gehaald uit het boek De stikstoffuik van de Nederlandse journalist Arnout Jaspers. Daarin legt Jaspers uit dat het vergunningsbeleid rond stikstof niet overal even streng is.

Duitse bedrijven mogen meer stikstof uitstoten en nabijgelegen natuurgebieden sterker belasten dan bedrijven in Nederland. Een Duits bedrijf mag een natuur­gebied belasten met 300 gram stikstof per jaar per hectare. Voor Nederlandse bedrijven is dat 0,14 gram stikstof per jaar en per hectare.

Louise Fresco. Foto: Katrijn Van Giel

Om die waarden met Vlaanderen te vergelijken­, halen we de veelbesproken stikstofnota’s erbij. Daarin was er sprake van een ‘impactscore’. Die geeft aan hoeveel­ een bedrijf­ mag bijdragen tot de stikstofneerslag op een naburig natuur­gebied. Voor landbouwbedrijven lag dat op 0,025 procent van de KDW. Voor de industrie­ op 1 procent. Dat verschil heeft ermee te maken­ dat landbouwbedrijven de stikstof­verbinding ammoniak uitstoten, die schadelijker is voor de natuur dan de stikstofoxiden (NOx) die van de industrie en het verkeer komen.

Voor een natuurgebied waarvan de KDW op 6 kilogram stikstof per jaar per hectare ligt, betekent dat omgerekend dat één landbouwbedrijf niet meer stikstof­depositie mag veroorzaken dan 1,5 gram per jaar en per hectare. Dat is dus meer dan in Neder­land, maar flink minder dan in Duitsland­.

Gevoelige Atlantische­ heide

Hebben Nederland en Vlaanderen hun stikstofmiserie over zichzelf afgeroepen door zo streng te zijn? Zou onze stikstof­crisis opgelost zijn als de drempels worden opgetrokken tot het Duitse niveau?

Het klopt dat Europa niet overal dezelfde drempelwaarden voor stikstof oplegt, maar dat elke regio – afhankelijk van hoe vol het stikstofbad er zit – kan bepalen wat bedrijven er mogen uitstoten. Hoe zijn we tot onze strenge drempels gekomen?

Voor de Lage Landen is Atlantische­ heide typerend, en die moeten we van Europa beschermen. Aangezien ze erg gevoelig is voor een teveel aan stikstof,moeten we daar in Nederland en Vlaanderen wel rekening­ mee houden.

Hendrik Schoukens (UGent), docent milieurecht­ (UGent) en schepen van Milieu (Groen) in Lennik, voegt daaraan toe dat we hier al met een hoge stikstofdruk zitten. ‘We hebben een dicht wegennetwerk, een industrie die dicht bij natuur ligt en een intensieve­ veeteelt. Dat veroorzaakt nu eenmaal een hoge stikstofdruk. De Euro­pese habitatrichtlijn zegt dat er door een nieuwe vergunning voor een bedrijf geen extra schade mag ontstaan in beschermde natuurgebieden. Dus ook al staat het woord stikstof niet in de Europese habitatrichtlijn, er moet rekening mee gehouden worden in het vergunningsbeleid.’

Ook in Duitsland kreunt de gevoelige natuur onder het stikstof. 69 procent van de kwetsbare natuurgebieden moet te veel stikstof slikken. Maar een kaart van Duitsland toont aan dat de druk niet overal even groot is. In het zuiden is die minder groot, terwijl in het noordwesten (dicht bij Neder­land en België) het probleem wel aanzienlijk is. In de deel­staten met de hoogste druk wilden beleidsmakers de drempels verlagen, maar tot dusver geldt de federale (minder strenge) wet­geving.

Snelweg

In Duitsland zijn er ook al rechtszaken geweest rond stikstof. Zo hield vorige zomer een rechter de aanleg tegen van een stuk snelweg in Nedersaksen. Reden: de stikstofdruk op een nabijgelegen natuur­gebied. Duitsland is overigens ook al door Europa op de vingers getikt omdat het gehalte­ aan nitraat – ook een stikstof­verbinding – in zijn oppervlakte- en grondwater te hoog lag. Dat is een gevolg van (over)bemesting.

‘Alleen de Europese rechter kan het beoordelen­, maar ik denk dat de Duitse drempelwaarden wel erg hoog zijn’, zo liet hoogleraar omgevingsrecht Chris Backes, een Duitser die aan de Universiteit Utrecht doceert, optekenen in een interview met het Nederlandse Binnenlands Bestuur. ‘De advocaat-generaal die bij het Europees Hof in 2018 het Nederlandse stikstofbeleid beoordeelde­, heeft toen gezegd: ik heb grote­ twijfels als ik naar de Duitse drempel­waarde kijk.’

Omdat er in Duitsland vragen rezen over het verschil met Nederland heeft het hoogste Duitse bestuurscollege er zich over gebogen. De rechter oordeelde dat de drempelwaarde een toepassing van een Europese­ wet is en geen interpretatie daarvan en bijgevolg niet aan het Europees Hof moest worden voorgelegd. En dus blijft de stikstofheibel die we in Vlaanderen en in Nederland zien, er voorlopig uit.

Conclusie: het is niet juist dat kwetsbare natuurgebieden van de Duitse overheid duizendmaal meer stikstof mogen slikken dan vergelijkbare natuurgebieden in Vlaanderen of Nederland. Maar het klopt wel dat Duitsland minder streng is voor bedrijven­ die stikstof uitstoten.

