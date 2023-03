Meta op weg naar nieuwe grote ontslagronde?

Meta, het moederbedrijf van Facebook, Instagram en Whatsapp, is van plan om een nieuwe ontslagronde door te voeren waarbij duizenden banen worden weggesneden. Dat meldt het financiële nieuwsagentschap Bloomberg op basis van anonieme bronnen.

Deze herstructurering komt amper vier maanden na de schrapping van 11.000 banen bij Meta. Dat kwam toen neer op 13 procent van het totale personeelsbestand. Het ging toen om de allereerste grote ontslagronde bij het socialemedia-imperium van topman Mark Zuckerberg.

De nieuwe personeelsafslanking zou al deze week op gang ­komen. Directeurs hebben de opdracht gekregen om lijsten te maken van overbodige werknemers, vernam het persagentschap.

In november was de argumentatie dat de reorganisatie ingegeven was om efficiënter te werken. Deze keer zouden financiële targets aan de basis liggen.

In november kwamen de ontslagen als een verrassing, maar deze keer zou dat niet het geval zijn. Topman Zuckerberg noemde 2023 ‘het jaar van de efficiëntie’ en daar werd ook intern op gehamerd.

Het moederbedrijf van Facebook moet sinds de herfst van 2022 de tering naar de nering zetten nu door de inflatie en recessievrees de advertentiebudgetten krapper zijn geworden.