Powerplay van Jan Jambon eindigt in nieuwe mislukking

De N-VA vindt maar geen hefboom om CD&V tot een stikstofakkoord te bewegen. Vrijdag dreigt een zoveelste impasse. Waarna de regering niet anders kan dan verder strompelen.

De kruisweg die stikstof heet, ­kende dinsdag een zoveelste smartelijke statie voor Jan Jambon (N-VA). De Vlaamse minister-president wilde het debat in het Vlaams Parlement aangrijpen om de druk op CD&V maximaal op te voeren. Wat hij kreeg, was een verdere ­deconfiture van zijn meerderheid.

Nochtans kwam Jambon CD&V voor voldongen feiten stellen. Was de minister-president vorige week nog ‘ontgoocheld maar vastberaden’ om naar een akkoord te ­zoeken, dan kwam hij nu melden dat de onderhandelingen afgelopen waren. ‘Ik verdedig de definitieve stikstofregeling die ik afgelopen zondag op de regeringstafel gelegd heb met vuur’, zei Jambon letterlijk bij de start van het debat. Daar nog verder van afwijken zou de rechtszekerheid van het stikstofplan onderuithalen, klonk het.

• Wat verandert er met de nieuwe ‘conceptnota’ rond stikstof?

Vrijdag zal de nota omgezet worden in een formeel besluit van de regering. Jambon nodigt de christendemocraten uit om zich dan aan te sluiten bij de consensus die er volgens hem al was in de Vlaamse regering, aangezien Open VLD en N-VA – ‘een ruime meerderheid’ – al akkoord gingen. ‘Raken we er niet uit, dan is de schade niet te overzien voor boeren, voor andere burgers, voor bedrijven.’

Hele N-VA boos

De speech moest nul twijfel of marge laten, zo was op voorhand duidelijk gemaakt op het fractieoverleg van de N-VA. De partij vindt het niet ernstig dat CD&V met de voeten blijft slepen, ook al kreeg de partij volgens N-VA-fractieleider Wilfried Vandaele 11 van haar 13 eisen ingewilligd: de rode lijst van bedrijven die verplicht moeten sluiten wordt verlaten, er komen hogere uitkoopsommen, een ­ruimere vrijwillige uitkoopregeling wordt, enzovoort.

Maar de gelijkschakeling van landbouw en industrie, die ondergraaft het hele akkoord, meent de N-VA. Ook de zogenoemde externe saldering, waarbij een deel van de vrijgekomen stikstofmarge van een ­bedrijf dat stopt verdeeld kan worden over bedrijven in de buurt, kan niet zomaar georganiseerd worden zonder die eerst te bestuderen. Dat CD&V dat niet aanvaardt, maakt Vandaele, en met hem de hele N-VA, boos.

Kwak tegen de muur

Alleen vindt de partij geen manier om CD&V tot andere inzichten te dwingen. Woensdag verkruimelde de powerplay van Jambon voor het oog van het parlement. Om te ­beginnen speelde Open VLD al stoorzender. Volgens fractieleider Willem-Frederik Schiltz is wat voorligt helemaal geen definitieve regeling maar een compromisvoorstel. En hij sprak tegen dat er een consensus is zolang een meerderheidspartij tegenspartelt. Ook de juridische dienst van het Vlaams Parlement kwam tot dat oordeel, bleek bij de start van het debat.

CD&V oordeelde daarop dat Jambon en de N-VA aan het bluffen zijn met zwakke kaarten. Niemand minder dan viceminister-president Hilde Crevits (CD&V) ging vol op het orgel en las Jambon de levieten. ‘Dit zal niet lukken als je één partij tegen de muur kwakt’.

Er hing elektriciteit in de lucht, waarna Open VLD-viceminister-president Bart Somers de onvermijdelijke conclusie trok. ‘Eerder dan elkaar hier verwijten te maken, zou ik vragen aan de drie regeringspartijen om te proberen zoeken naar een oplossing.’

Wat restte, was een strategische aftocht van Jambon. Hij erkende dat er geen consensus is, en suste dat er geen akkoord zonder CD&V gemaakt zal worden. ‘Er is geen sprake van mensen met de rug ­tegen de muur te zetten. We maken maar een akkoord als we dat ­gezamenlijk maken, of we maken geen akkoord.’ Plots zei Jambon zelfs dat er nog ‘bijkomende toenaderingen’ op tafel lagen die niet in de conceptnota staan.

Het leidde tot gemor bij de N-VA, waar men Jambon te veel zag ontwapenen. Achter de schermen ­schroefden woordvoerders de communicatie opnieuw bij. Demir zou de conceptnota ‘exact’ overnemen in haar voorstel tot besluit. Nee, er was geen marge om alles nog eens te heronderhandelen.

Geen alternatief

Wat de woordvoerders evenwel niet tegenspraken, is dat er geen ­alternatief is voor de regering, ­zoals Jambon ook toegaf in het parlement. ‘En dus moeten we nu zien hoe we dit verder oplossen, hier ­onder ons, met die drie partijen rond de tafel.’

Dat blijft het eindpunt van elke analyse en de reden voor de onverzettelijkheid van CD&V: de partij kan niet uit de regering gezet worden want er kan (tot nader order) geen alternatieve meerderheid ­opgetuigd worden. Meteen is elke poging om tot een finale catharsis te komen bij voorbaat mislukt.

De trukendoos van Jambon lijkt in elk geval uitgeput. Achtereenvolgens stapte hij naar de voorzitters, koos hij voor de tactiek van het nachtelijke conclaaf, alvorens te dreigen met voldongen feiten. Geen van die zaken maakte indruk. Integendeel, CD&V plukt de vruchten van haar obstructie. Gisteren zette de regering het licht op groen om de miljoenen Europese landbouwsteun (GLB) vrij te geven. Ook die stok (of liever wortel) heeft de N-VA niet meer achter de deur.

‘Wij hebben tijd en willen net als Open VLD onderhandelen. Wat is dan het probleem? Wie is het ­eigenlijk die dan aan het blokkeren is?’, klonk het zelfverzekerd bij CD&V. En ook: ‘Als de N-VA alles of niets speelt, waarom zouden wij dan niet alles vragen?’

De manier waarop de N-VA nu al weken deadline na deadline ­probeert CD&V uit te roken, stuit op ongeloof. ‘Steeds hetzelfde doen en hopen op een andere ­uitkomst, is de definitie van waanzin’, klinkt het scherp over de ­‘methode’ van Jambon.

Blijft de vraag hoe het nu verder moet. CD&V wil niet praten met het geweer tegen de slaap, de N-VA weigert verder te buigen voor het dictaat van een junior partner. Zoals het er nu naar uitziet, zal Jambon ook morgen alleen maar akte kunnen nemen van die impasse.

Lees ook