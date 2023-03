Kemal Kiliçdaroglu, de ‘Turkse Ghandi’, moet een einde maken aan Erdogans bewind

Na weken van felle onderhandelingen heeft een alliantie van zes oppositiepartijen Kemal Kiliçdaroglu naar voren geschoven als gezamenlijke oppositiekandidaat.

Al meer dan tien jaar is Kemal Kiliçdaroglu de leider van de Turkse centrumlinkse Republikeinse Volkspartij (CHP). Al even lang voert de 74-jarige politicus onvermoeibaar oppositie tegen president Recep Tayyip Erdogan. Vaak leverde dat weinig resultaat op. Bij vrijwel iedere verkiezing trok Kiliçdaroglu aan het kortste eind. Toch mag Kiliçdaroglu zich sinds maandag de gezamenlijke presidentskandidaat noemen van een alliantie van zes oppositiepartijen of kortweg de ‘Tafel van Zes’. De leider van de seculiere partij CHP neemt het tijdens de parlements- en presidentsverkiezingen, die naar verwachting op 14 mei plaatsvinden, op tegen Erdogan.

De Turkse president gaat misschien wel de spannendste verkiezingen in zijn twintigjarig bewind tegemoet. Al vragen analisten zich af of Kiliçdaroglu in staat is om Erdogans rigide leiderschap om te buigen. De voorbije jaren verweten critici Kiliçdaroglu een gebrek aan empathie, daadkracht en voeling met het volk te hebben. Hij had het imago van een kleurloze politicus met weinig charmes.

Te voet naar Istanboel

In 2017 kon hij dat beeld kort bijstellen door de Mars voor Gerechtigheid. Om aandacht te vestigen op de veroordeling van zijn partijgenoot Enis Berberoglu die 25 jaar celstraf kreeg stapte Kiliçdaroglu van Ankara naar Istanboel. Wat begon als een spontaan plan mondde uit in een protestmars tegen de strenge regering van Erdogan, waarbij tienduizenden deelnemers zich aansloten.

Kiliçdaroglu werd de ‘Turkse Gandhi’ genoemd. Zijn aanhangers vergeleken de tengere Turkse politicus met de Indiase vredesapostel Mahatma Gandhi die in 1930 een vreedzame mars hield om te protesteren tegen de Britse overheersing.

Het valt nog te bezien of Kiliçdaroglu’s verwezenlijkingen even historisch zullen zijn en hij erin slaagt Erdogan te verslaan. Zijn alliantie, met partijen over het hele politieke spectrum, dreigde sinds haar ontstaan al een keer uit elkaar te vallen omdat niet iedereen achter de keuze van Kiliçdaroglu stond.

Populaire burgemeesters

Vorige week vrijdag trok de nationalistische IYI-partij, de op een na grootste binnen de oppositiealliantie, haar steun voor Kiliçdaroglu in. De IYI-partijleider, Meral Aksener, zag in de burgemeester van Istanboel, Ekrem Imamoglu, of de burgemeester van Ankara, Mansur Yavas, een betere kandidaat. Op maandag kon de Tafel van Zes alsnog een compromis bereiken. De zes partijen stemden in met een voorstel van de IYI-partij dat bij een overwinning van Kiliçdaroglu beide burgemeesters vicepresident worden.

Na de nominatie hield Kiliçdaroglu met beide mannen de handen hoog in de lucht. ‘Nu moeten we hand in hand een lange weg afleggen, schouder aan schouder’, tweette Kiliçdaroglu nadien. ‘We zullen onze republiek bekronen met democratie.’

Het oppositieblok staat voor in de peilingen, dankzij ontevredenheid over inflatie en de aanpak van de verwoestende aardbeving die Turkije in februari trof, maar de verkiezingen blijven spannend. Kiliçdaroglu beloofde een einde te maken aan de corruptie die ertoe heeft geleid dat er duizenden gebouwen zijn ingestort en tienduizenden mensen zijn omgekomen. Maar de vraag blijft of Kiliçdaroglu genoeg slagkracht heeft om ook de kern van Erdogans conservatief-religieuze achterban te raken.

