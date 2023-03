Eensgezind strijden tegen het inflatie-monster

Ruben Mooijman

‘Inflatie is een monster dat we de kop moeten ­indrukken.’ Aldus Christine Lagarde, in een ­interview met de Spaanse krant El Correo. Zou de ECB-voorzitter het ooit moe worden om dezelfde boodschap te herhalen? ‘Indien nodig, komen er meer renteverhogingen om de inflatie terug te brengen naar ons doel van 2 procent’, zei ze nog maar een week geleden tegen de Indiase krant Economic Times. Min of meer dezelfde ­bewoordingen gebruikte ze in een vraaggesprek met het Spaanse televisieprogramma Espejo Publico. En tegenover de Helsingin Sanomat klonk het zo: ‘Het inflatiecijfer is nog steeds onaanvaardbaar hoog.’

En dan zijn er nog haar collega-bankiers. Isabel Schnabel, op 17 februari tegen Bloomberg: ‘We zijn nog lang niet zo ver dat we victorie kunnen kraaien in de strijd tegen de inflatie’. Luis de Guindos, op 8 februari tegen de Süddeutsche Zeitung: ‘We moeten ons veel zorgen maken over de ­inflatie. De strijd is nog niet voorbij’.

• De rente is gelukkig belangrijker dan Poetin

Het mediaoffensief moet duidelijk maken dat de ECB de rente zal blijven verhogen tot het doel van 2 procent in zicht komt. Dat de depositorente volgende week van 2,5 naar 3,0 procent wordt verhoogd, staat vast. Dat werd enkele weken geleden al met zoveel woorden aangekondigd. Maar afgaande op de uitspraken van Lagarde is de kans klein dat het daarbij blijft. Voor Robert Holzmann, de voorzitter van de Oostenrijkse centrale bank, is het zelfs heel duidelijk. Hij zei tegen de krant Handelsblatt dat hij er voorstander van is om bij de vier volgende ECB-vergaderingen telkens een half procentpunt toe te voegen aan de depositorente. Als hij ­gelijk zou krijgen, staat die rente in juli op 4,5 procent. Dat is meer dan waar gouverneur Pierre Wunsch van de Nationale Bank vorige week nog vanuit ging. Hij zei dat een ­verhoging tot 4 procent ‘niet uitgesloten’ mag worden.

Maar niet alle beleidsmakers van de ECB zijn even vastberaden. Holzmann en Wunsch behoren tot de zogenaamde haviken, die vinden dat inflatiebestrijding voorrang moet krijgen op andere overwegingen. Daarnaast zijn er de duiven, die voorzichtiger te werk willen gaan in een poging de economie niet te zeer te beschadigen. Ook zij laten van zich horen. ‘Er is te veel onzekerheid om nu al een onvoorwaardelijk traject uit te stippelen’, zei de bekendste duif, Fabio Panetta. En Philip Lane, de hoofdeconoom van de ECB, zei maandag tijdens een speech in Dublin dat de rente niet ‘op de automatische piloot’ verhoogd mag worden. Mario Centeno van de Portugese centrale bank wees er in een interview met La Stampa op dat het inflatiecijfer in februari lager lag dan wat de ECB zelf had verwacht.

Ook de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank, Jerome Powell, liet dinsdag van zich horen. ‘De meest ­recente economische gegevens wijzen erop dat de rente waarschijnlijk sterker moet worden opgetrokken dan we voordien dachten’, zei hij in de Senaat. De marken gaan er nu vanuit dat de Fed de rente de komende maanden zal ­optrekken tot 5,5 procent. Daar durft zelfs Holzmann nog niet aan te denken.