Voetbalbond wil niet langer de Rode Duivels, maar de fans pamperen

De staf van de Rode Duivels wordt afgeslankt. De voetbalbond wil de spelers inzetten om de banden met de fans aan te halen.

‘#WirSchaffenDas’. Met die slogan in het Duits, een knipoog naar het EK van volgend jaar in Duitsland en de nationaliteit van de nieuwe bondscoach Domenico Tedesco, lanceerde de voetbalbond dinsdag een nieuwe campagne om de banden met de fans aan te halen. Onder Roberto Martínez werd het aantal momenten waarop supporters met de spelers in contact kwamen tot een minimum herleid. De focus lag op de vedetten van de ‘gouden generatie’ en hoe ze in optimale omstandigheden konden functioneren. Ze trainden in een afgesloten complex in Tubeke waar er een uitgebreide staf ter hunner beschikking stond. Op het WK in Qatar reisden behalve 26 spelers ook 41 stafleden mee.

Na de teleurstelling in Qatar is de voetbalbond beducht de steun van het brede publiek te verliezen. Met het aantreden van een nieuwe bondscoach is er een momentum om de focus opnieuw bij de fans leggen. De bond wil in de kwalificatiecampagne voor Duitsland 2024 volle stadions zien en zijn commerciële partners, die instapten tijdens de gloriejaren van de ‘gouden generatie’ waar voor hun veld geven.

De Duitse slogan is een knipoog naar het EK van volgend jaar in Duitsland en naar de nationaliteit van de nieuwe bondscoach Domenico Tedesco. Foto: rr

Portretrechten

De campagne #WirSchaffenDas doet denken aan de ‘Duivelsuitdagingen’ voor het WK in 2014. Ook die was erop gericht supporters te (re-)activeren door spelers actief te betrekken. De bond zet een reeks evenementen op stapel waarbij supporters de spelers van dichtbij kunnen ontmoeten. Zo komen er opnieuw open trainingen in het oefencentrum in Tubeke en organiseert de bond ‘fanconferenties’. Daarbij kunnen supporters die aangesloten zijn bij de supportersfederatie 1895 ‘met name de jongere spelers ontmoeten’. De meer ervaren Rode Duivels worden voorlopig nog gespaard, mogelijk in afwachting van nieuwe onderhandelingen over portretrechten en premies.

De focus op de fans betekent ook dat het aantal stafleden wordt afgebouwd. Er wordt onder meer gesnoeid in de medische staf. Conditietrainer Johan Gerets, een zoon van oud-international Eric Gerets, liet al weten dat er geen plaats meer is voor hem. Met Lieven Maesschalck wordt nog onderhandeld. De favoriete kinesist van de Rode Duivels is, met onderbrekingen, al meer dan tien jaar aan de nationale ploeg verbonden. Ook met dokter Geert Declercq wordt nog gesproken. De job van de reeds lang aan de bond verbonden kinesist Geert Neirynck staat op de tocht.

