Landbouw- en milieuorganisaties sluiten akkoord over nieuw mestactieplan

Terwijl de politiek zich hopeloos vastrijdt in het stikstofdossier, ontmijnen de landbouw- en natuurorganisaties dat andere lastige landbouwdossier. Ze bereiken een princiepsakkoord over het zevende mestactieplan, dat de waterkwaliteit in Vlaanderen moet doen toenemen. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) is in haar nopjes. ‘Ik hoop evenveel verantwoordelijkheidszin te mogen vaststellen als ik het stikstofplan op de regeringstafel leg.’

Het is ironisch. Op het moment dat de regering-Jambon hopeloos verdeeld is over het stikstofdossier en spitsroeden moest lopen in het Vlaams Parlement, raken de landbouw- en milieuorganisaties het eens over een princiepsakkoord voor het zevende Mestactieplan. ‘Met aandacht voor de waterkwaliteit én voor de haalbaarheid voor de boer’, schrijven ze in een gezamenlijk communiqué.

Dat was verre van een uitgemaakte zaak. In oktober lekte een eerste nota van de administratie uit. Meteen stond de hele landbouw nog eens op zijn achterste poten. Want daarin werden zaken aangehaald als een jaarlijkse volledige bemestingsstop na 1 augustus. Er mocht niet meer geoogst worden na 1 september. Dat alleen zou betekenen dat 80 procent van de Vlaamse aardappelen niet meer gerooid kon worden.

Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) had haar handen al vol met het stikstofdossier en gaf de opdracht aan de landbouw- en milieuorganisaties om zelf tot een vergelijk te komen. Na maanden van onderhandelen is dat er nu.

‘Er is gezocht naar maatregelen die garanties bieden voor een goede waterkwaliteit en die rekening houden met de diversiteit van de Vlaamse landbouwbedrijven’, klinkt het in het communiqué. Dat gaat dan van verstrenging op plekken waar de waterkwaliteit echt ondermaats is, over begeleiding van landbouwers naar duurzamere landbouwvormen en stimuleren van praktijken die de bodemkwaliteit ten goede komen, tot een vereenvoudigde handhaving.

Dat zevende mestactieplan is broodnodig, want de waterkwaliteit in Vlaanderen laat nog altijd te wensen over. In 1996 kwam de toenmalige Vlaamse regering met een eerste poging om die op te krikken. Dik 26 jaar later zijn we nog altijd niet waar we moeten zijn.

Eén op 195

‘Slechts één waterlichaam van de 195 in Vlaanderen heeft een voldoende goede kwaliteit en dat moet dringend verbeteren’, zegt Demir. ‘Daarvoor zijn inspanningen nodig binnen vele sectoren, en ik ben tevreden dat de natuur-, landbouw- en milieuorganisaties in overleg tot een nieuw voorstel van Mestactieplan zijn gekomen.’

Haar kabinet analyseert nu de teksten en zal die delen met de Vlaamse regering én met de Europese Commissie, die moet aangeven of het nieuwe voorstel een afdoende antwoord is op de vooropgestelde ambities.

Het middenveld kan dus wel een akkoord sluiten met inspanningen voor de landbouw. Dat is Demir ook niet ontgaan. ‘Ik hoop komende vrijdag even veel verantwoordelijkheidszin te mogen vaststellen bij alle coalitiepartners wanneer ik in de ministerraad de definitieve vaststelling van het stikstofplan ter goedkeuring voorleg.’

