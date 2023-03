China bereidt zich voor op Koude Oorlog met VS

Met meer legerbudget en hardere taal toont China zich klaar voor een nieuwe Koude Oorlog met de Verenigde Staten. ‘De VS zijn van het rationele pad af.’

‘Westerse landen, onder leiderschap van de Verenigde Staten, voeren een beleid van containment, indamming en onderdrukking tegen China. Dat stelt ons voor ongeziene uitdagingen.’ Dat zei president Xi Jinping zopas tegen het Chinese Nationale Volkscongres, een soort parlement zonder echte macht, tijdens de opening van het politieke jaar in China.

Hoewel er al jarenlang sprake is van groeiende scepsis tegen het Westen, is het de eerste keer dat de president zulke duidelijke taal spreekt. Tot nu toe gaven vooral Xi’s ondergeschikten harde kritiek op het Westen, hijzelf bleef mild. Ook voegt China de daad bij het woord door een opmerkelijke verhoging van het militaire budget met 7,2 procent.

Xi op het Nationale Volkscongres. Foto: ap

Tijdens de veiligheidsconferentie van München midden februari had een lid van de Chinese delegatie nog benadrukt dat ‘legerbudgetten niet liegen’. ‘Ook na (de Russische invasie in, red.) Oekraïne heeft China haar legerbudgetten op hetzelfde niveau gehouden als de laatste twee decennia’, aldus voormalig generaal Zhou Bo. ‘China blijft kalm en heeft er vertrouwen in. Als we de veiligheidssituatie anders zouden inschatten, zou ons budget stijgen.’

Die kalmte is dus weg. Tegelijk met president Xi haalde ook de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Qin Gang, hard uit. ‘De VS zijn volledig van het rationele pad afgedwaald’, vond hij. ‘We zullen daarom niet meer doen zoals in het verleden, we zullen meer reageren.’ Qin haalde de Chinese grondwet uit zijn zak en benadrukte dat Taiwan ‘een deel van China’ is. Het noemt Amerikaanse stappen om het status quo in de regio te veranderen ‘een rode lijn’. De speeches marken het einde van China’s relatief geduldige souplesse tegenover de VS.

Sinds 2017, toen Donald Trump president werd, regent het vanuit Washington harde verbale aanvallen op China. De VS voerden handelstarieven in tegen China, verplichtten het land om meer Amerikaanse landbouwgoederen te kopen en weerden katoen uit Xinjiang uit de mondiale handelsketen wegens mensenrechtenschendingen op Oeigoeren. Telecombedrijf Huawei verloor marktaandeel, andere Chinese bedrijven werden gesanctioneerd.

Dieptepunt onder Trump

Een dieptepunt kwam tijdens de laatste dagen van president Trump, toen sommigen vreesden dat hij China zou aanvallen. Generaal Mark Milley, toen de hoogstgeplaatste militair in de VS, belde zowel op 30 oktober 2020 en op 8 januari 2021 naar de Chinezen om hen te verzekeren dat de VS ‘stabiel’ waren en hen niet zouden aanvallen.

President Biden nam op het verbale front gas terug, maar zette stappen vooruit op het militaire. Zo kwam er in 2021 AUKUS, een nieuw veiligheidspact tussen Australië, Groot-Brittannië en de VS, gericht tegen China. Australië kreeg nieuwe buitenlandse troepen op zijn kust en toegang tot technologie voor nucleaire onderzeeërs. Begin dit jaar huldigden de VS een nieuwe marinebasis in op Guam, terwijl Amerikaanse troepen ook een historische terugkeer zullen maken naar de Filipijnen.

President Biden bleef zweren dat de VS ‘concurrentie, geen conflict’, zochten. Maar de paniek over een Chinese ballon, die met groot vertoon werd neergeschoten uit een zone waar voortdurend soortgelijke objecten ronddobberen zonder veel regels, toont de zenuwachtigheid.

In vergelijking daarmee oogt het Chinese tegenwicht niet heel fors. China eist ‘neutraliteit’ bij andere landen in Zuidoost-Azië. Alleen Rusland, verwikkeld in een oorlog die China weinig uitmaakt, staat onwrikbaar aan Chinese zijde. Economisch staat het land voor zware uitdagingen, zeker nu de VS aansturen op het loskoppelen van China uit digitale waardeketens. Vorig jaar stond de werkloosheid bij Chinese jongeren op een hallucinante 20 procent.

