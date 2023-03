Met één ingreep zet Delhaize zijn sector op stelten

De beslissing van Delhaize om alle eigen winkels te laten uitbaten door zelfstandigen heeft grote gevolgen voor de hele sector in ons land. Supermarkten kunnen voortaan op zondag open zijn en de vakbonden verliezen er grip. De vraag is hoe de spelers reageren die wel nog eigen winkels hebben.

De aankondiging van Delhaize slaat bij de vakbonden in als een bom, maar in de ­sector is het geen complete verrassing. ­Delhaize stelt al meer dan 20 jaar vast dat de winstgevendheid van de zelfstandige winkels hoger ligt en dat hun omzet sneller groeit dan die van de eigen winkels. Tussen 2018 en 2022 zagen die eigen winkels de omzet jaarlijks gemiddeld met 1,1 procent dalen, terwijl de zelfstandige winkels 3,5 procent groeiden. De strategie van ­Delhaize bestond er de voorbije 20 jaar in om te groeien via zelfstandige winkeliers en de eigen 128 (grote) supermarkten ­proberen sterker te maken. In 2014 gebeurde dat nog door 2.100 jobs te schrappen, maar die reorganisatie heeft commercieel nooit veel zoden aan de dijk gezet. Vandaar dat Delhaize nu kiest voor een drastische ingreep: de eigen winkels laten uitbaten door zelfstandigen.

Tussen beide modellen zijn er belang­rijke verschillen. Ze hebben te maken met centen en flexibiliteit. Die zaken worden bepaald door paritaire sector-cao’s, aan­gevuld met specifieke bedrijfscao’s. In de eigen winkels van Delhaize zijn de loon- en arbeidsvoorwaarden beter. De werkweek is korter en de flexibiliteit beperkter. Bij een zelfstandige supermarkt is er een werkweek van 36,5 uur tegenover 35 uur in een eigen supermarkt. Zelfstandige supermarkten zijn in regel ook op zondag open en vaak zelfs op feestdagen. Het personeel wordt er minder betaald, maar is veel ­flexibeler. Je doet zowel de kassa als het onthaal of je vult rekken aan. In een ­geïntegreerde winkel heeft elke werknemer zijn eigen rol. Wil je er iets aan veranderen, dan moet je met de vakbonden overleggen en wellicht iets tegenover de bekomen flexibiliteit stellen.

Er zijn ook verschillen die vanuit de overheid opgelegd worden. De geïntegreerde winkels van Delhaize, dat circa 9.200 werknemers telt, vallen onder de eisen van een groot bedrijf. De overheid heeft opgelegd dat daar de werknemers vijf opleidingsdagen per jaar genieten en je drie ­dagen per jaar ziek mag vallen zonder ­ziektebriefje. Dat geldt niet voor kleine ­bedrijven.

Delhaize belooft dat de bestaande personeelsleden hun loon- en arbeidsvoorwaarden kunnen behouden. Maar nieuw­komers zullen tegen andere voorwaarden aangeworven worden. Hoe meer oude (duurdere) werknemers vertrekken en ­vervangen kunnen worden door jonge krachten, hoe beter voor de kosten­structuur. Delhaize hoopt dus op termijn een concurrentieel voordeel te bekomen ­tegenover andere retailers die met eigen winkels blijven werken of minstens even concurrentieel te worden als andere die met zelfstandigen werken.

De retailsector is overigens niet de enige waar zelfstandigen en eigen personeel naast elkaar werken. In de financiële ­wereld heb je eveneens bankkantoren die door ­eigen personeel worden uitgebaat (bijvoorbeeld die van KBC) of door zelfstandigen (Belfius, Argenta, Crelan en sommige van ING en BNP Paribas Fortis). In andere ­sectoren zie je ook steeds meer verschillende groepen werknemers ontstaan. Sommigen werken met tijdelijke contracten, anderen met contracten van onbepaalde duur, nog anderen werken in principe als zelfstandige, soms schijnzelfstandige.

De grootste verliezer op korte termijn zijn de vakbonden: die verliezen een deel van hun machtsbasis. ‘In supermarkten met 50 werknemers kun je een syndicale vertegenwoordiging organiseren’, zegt Kristel Van Damme van ACV Puls. ‘Maar dan zit je als vakbond bij één winkel, ­terwijl je het toch moet hebben van het ­samen-sterk-principe. In de centrale diensten ligt dat anders, daar heb je die globale syndicale vertegenwoordiging wel nog, maar collega’s worden ex-collega’s.’

Niet alleen de bonden verliezen greep, ook Delhaize zelf. In het geïntegreerd model zijn de magazijnen, logistieke diensten en andere ondersteunende diensten allemaal naadloos afgestemd op de eigen winkels. Delhaize knipt die band straks door en wordt een leverancier van winkels uit­gebaat door zelfstandigen. Toch zal Delhaize nog een centrale hoofdzetel nodig hebben voor de ondersteunende diensten, zoals marketing en inkoop. Delhaize heeft evenwel blijkbaar uitgemaakt dat de toekomst bij het model van zelfstandigen ligt.

Minderjarigen

Het is niet de enige keten die deze conclusie al getrokken heeft. Carrefour heeft nog maar 44 eigen hyper- en supermarkten. In Wallonië heeft Intermarché aangekondigd dat het de overgenomen geïntegreerde winkels van Mestdagh zal verzelfstandigen. De belangrijkste ketens die nog met eigen winkels werken zijn Colruyt, Aldi en Lidl. Om de vraag te beantwoorden of die bedrijven nu ook overstappen naar het model van zelfstandigen, is het interessant te kijken naar de fouten die Delhaize zelf gemaakt heeft.

Delhaize heeft gelijk dat er te veel supermarkten in België zijn, maar de groep heeft dat overaanbod mee helpen creëren door vanuit het moederbedrijf Ahold Delhaize zelf supermarkten toe te voegen vanuit het merk Albert Heijn. Die laatste keten zet grote druk op de commerciële verhoudingen. Ze doet dat door met veel zelfstandige winkels te werken en vooral ook met veel jonge personeelsleden. ‘De Nederlandse vakbond FNV vertelde ons dat meer dan 70 procent van het winkelpersoneel jonger is dan 18 jaar is ’, zegt Van Damme. ‘Men is dat daar blijkbaar gewoon.’

Wie zal de winkels overnemen? Welke ondernemers zullen de eigen supermarkten van Delhaize overnemen die de stempel hebben halve mislukkingen te zijn? Aan die winkels zitten ook dure vastgoedprijzen die een zelfstandige niet aankan. Wie gaat hoge huursommen betalen én een fors bedrag voor overname van het handelsfonds? De vuistregel is dat de waarde van het handelsfonds neerkomt op 8 weken omzet. Neem een winkel met een omzet van 1 miljoen per week en je praat over een prijskaartje van 8 miljoen. Is dat een half miljoen omzet per week, dan blijft het nog altijd 4 miljoen euro kosten. En dit om duurder personeel over te nemen. Want veel illusies moet men zich niet maken. Zodra de winkel verzelfstandigd is, zal de zelfstandige eigenaar ongetwijfeld aan het personeel vragen wat mogelijk is inzake een meer concurrentiële opstelling.

Toch zit er enige ironie in de aankondiging van Delhaize. Het bedrijf zegt dat via zelfstandigen de winkels beter lokaal ­verankerd zijn, er meer ondernemerschap is en meer operationele flexibiliteit. Wat Delhaize vergeet te zeggen, is dat het de voorbije 20 jaar de flexibiliteit van de eigen supermarkten heeft afgebouwd door zowat alles centraal te organiseren. De lokale ­geranten van de eigen supermarkten mochten niet meer zelf lokale producten bestellen bij plaatselijke leveranciers. Het budget van de winkel om lokale verenigingen te sponsoren, denk aan een lokale voetbalclub, werd afgeschaft. Delhaize ­besloot ook centraal te bepalen hoeveel werkuren voor bepaalde taken ingezet moesten ­worden. Ook de logistieke flexi­biliteit werd gereduceerd. In een poging het voorraadverlies door bederf (of diefstal) te reduceren, werd ook het assortiment aangepakt. Het gevolg was dat ­bepaalde betere en/of duurdere producten niet meer bij de eigen Delhaize te vinden waren, maar wel vaak nog bij een zelfstandige Delhaize. Daardoor verloor Delhaize een stukje van zijn sterke identiteit. En op een ogenblik dat er te veel supermarkt­spelers zijn, is het belangrijker dan ooit om je te differentiëren van de concurrentie.

Model van ondernemerschap

Maar de ene zelfstandige winkel is de andere niet. Het franchisingmodel van ­Albert Heijn is heel strak geregeld. AH zet de winkel neer, bepaalt de inrichting en ­beslist over het assortiment. Als zelfstandige doe je het voor een bepaald rendement op de investering die je hoopt te halen, niet om een eigen initiatief te ontwikkelen. De zelfstandigen bij Delhaize genieten veel meer echte zelfstandigheid. Ze kunnen hun assortiment deels zelf invullen. ­Sommigen hebben grote traiteurafdelingen of andere eigen specialisaties. Het is meer een model van ondernemerschap ­zoals dat ook bij Spar (Colruyt) bestaat. Voor welk model zal Delhaize kiezen? Het strakke AH-model? Dat zou betekenen dat je straks niet alleen twee verschillende groepen van werknemers hebt, maar ook twee groepen van zelfstandigen.

Eigen supermarkten hebben heeft ook zijn voordelen. Je kunt nieuwe initiatieven in één keer grootschalig uitrollen in plaats van lokale zelfstandigen te moeten over­tuigen. Je hebt meer een vinger aan de pols en weet wat er leeft in de winkel. Je kunt in eigen pilootwinkels nieuwe innovaties ­uittesten.

De verwachting is dan ook dat de zet van Delhaize in de eerste plaats tot gevolg kan hebben dat wie nu met geïntegreerde ­winkels werkt, zoals Colruyt, Aldi en Lidl, dat model zal willen behouden. Maar die spelers zullen proberen om de verschillen in paritaire ­comités weg te werken. Pogingen in het verleden van Aldi om aan de kust winkels op zondag open te houden via overleg met de vakbonden, mislukten. De geïntegreerde winkeliers, wellicht nog goed voor de helft van de supermarkt­sector, zullen hoe dan ook hun model ­willen bijsturen. En dat loopt over de ­paritaire comités. Delhaize hertekent dus daadwerkelijk de sector.

Lees ook