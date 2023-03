De lijdensweg van de stewardess op het bankje

De foto van de gewonde stewardess ging in maart 2016 de wereld rond. Maar vliegen doet Nidhi Chapekhar niet meer. ‘In India moet je mooi zijn om te mogen vliegen. Dat ben ik niet meer.’

‘Op die foto waarop ik in mijn gele jasje op een bankje in de luchthaven lig, lijkt het alsof alles relatief oké is met mij. Maar schijn bedriegt. Nog diezelfde avond ben ik in het ziekenhuis in Antwerpen in coma gebracht. Om pas 23 dagen later wakker te worden.’

Ex-stewardess Nidhi Chapekhar (50) kwam samen met haar man helemaal uit Mumbai (India) naar Brussel gevlogen om er dinsdag haar verhaal te doen voor het hof van assisen. Veel andere slachtoffers van de aanslag op Zaventem die normaal zouden komen getuigen, hebben de voorbije dagen afgehaakt. Omdat ze van ver moeten komen of omdat de moed ze in de schoenen is gezakt. Zo kwamen dinsdag slechts drie van de twaalf voorziene getuigen opdagen.

Maar Nidhi Chapekhar was er wel. Zij getuigde meer dan een uur lang vol emotie. ‘Het was voor mij belangrijk om naar hier te komen om dit allemaal af te sluiten’, vertelde ze aan het begin. ‘Als ik straks bij het praten een beetje te vaak naar beneden kijk, dan is het omdat ik ween. Dank allemaal om te luisteren. Bedankt ook aan de mensen die me verpleegd hebben.’ Als de Indiase vrouw naar voren stapt in de rechtszaal, hinkt ze lichtjes. Ze heeft geen rechter hielbeen meer en haar knie wil niet goed mee. Haar ene been is korter dan het andere. Ze draagt handschoenen omdat haar huid verbrand is. Het zijn slechts een paar van de vele lichamelijke ongemakken die ze meedraagt sinds de aanslagen.

Muur van vuur

‘Ik vloog vaak op Brussel als stewardess bij Jet Airways. Ik deed mijn werk heel graag. Die 22ste maart zou ik weer het vliegtuig opstappen toen plots de eerste bom afging. Ik wilde mensen gaan helpen maar mijn collega trok me naar achteren. Ik zag iedereen schreeuwen en weglopen. Ik wilde dat ook doen, maar het was net te laat: er was een tweede explosie. Het voelde alsof een muur van vuur op me afkwam. Alsof het bliksemde in mijn ogen.’

Chapekhar herinnert zich hoe ze toen dacht dat ze niet wilde sterven voor haar kinderen. ‘Een paar mensen hebben me op een bankje gezet. Daar is die foto genomen. Een mevrouw die zich had verscholen vlakbij heeft die genomen. De vrouw die naast mij zit op het bankje is een verpleegster.’ Enkele uren later was de foto overal ter wereld te zien op het internet. Toen haar echtgenoot in Mumbai de foto zag, wist hij dat Nidhi nog leefde. Hij haalde in allerijl zijn kinderen van school om ze het nieuws te melden. Ondertussen verdrongen tientallen journalisten zich rond zijn huis.

Het duurde lang eer Chapekhar overgebracht kon worden naar het ziekenhuis. ‘Het was koud. Ik voelde mijn benen niet meer. Ik lag op een brancard. Maar plots ging iedereen liggen. Ze waren bang dat er nog een bom zou afgaan en dat er nog meer terroristen waren.’

Nichi Chapekhar (r.) op de foto die na de aanslagen van 22 maart 2016 meteen de wereld rondging. Foto: ap

Depressie

Later in het ziekenhuis in Antwerpen vroegen de verplegers of de vrouw zelf haar juwelen kon uitdoen. Anders zouden ze die moeten doorknippen. ‘Indiase vrouwen zijn heel fier op hun juwelen. Daarom heb ik het zelf geprobeerd. Ik had een armband aan en ik weet niet waar ik de kracht vandaan haalde – mijn handen waren opgezwollen – maar ik kreeg hem toch van mijn pols. Maar mijn huid kwam mee los. Pas dan beseften de artsen dat mijn huid normaal niet zo donker was, maar dat ze volledig was verbrand.’

De zwaarverbrande Chapekhar lag 23 dagen in coma. ‘Toen mijn echtgenoot de eerste keer de kamer binnenkwam, zag hij iemand liggen zonder haar en vol met littekens. Hij ging opnieuw naar buiten en vroeg de verpleegster om hem de juiste kamer te tonen. Maar het was de juiste kamer, ik was het wel degelijk.’

De aanslagen hadden zware medische gevolgen. ‘Ik heb veel gehoorschade, ik hoor van dokters dat ik op termijn doof zou kunnen worden. Er zit een stukje metaal in mijn oog. Er bestaat onenigheid over of dat eruit kan, maar als ze dat doen zou ik blind kunnen worden. Mijn galblaas moest ook worden verwijderd omdat ik steentjes kreeg door de zware medicatie.’

Maar ook de impact op haar gezin was enorm. ‘Mijn zoon was dertien jaar op de dag van de aanslagen, mijn dochtertje tien. Mijn zoon is van de ene dag op de andere gestopt met badminton, cricket en basketbal. Hij is in behandeling moeten gaan voor een depressie. Hij kon niet meer slapen zonder pillen. Toen ik weer met het vliegtuig in India was teruggekeerd, is hij op me toegelopen en riep hij: “Waarom ben je weggegaan? Zie je nu wel wat er gebeurd is?” Ik voelde me zo schuldig. Voor de kinderen was dit het ergste.’

Nidhi Chapekhar heeft achteraf nog werk gezocht in de luchtvaartsector, zegt ze ‘Maar in India moet je mooi zijn om te mogen vliegen, en dat ben ik niet meer. Niemand wil me nog werk geven, ook omdat ze denken dat ik fysiek en mentaal zwak ben.’

De slachtoffers van de aanslagen getuigen nog een hele maand lang.

