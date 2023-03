Ze zullen hem niet temmen, maar lachen met de Vlaamse Leeuw kan wel

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

De Vlaamse Facepalm

De Vlaamse stikstofsaga is niet weg te slaan uit het nieuws en dus ook niet uit deze rubriek. Op sociale media duiken dezer dagen de Facepalm-Vlaamse Leeuwenvlaggen van DS-cartoonist Lectrr opnieuw op. Volgens de handleiding zijn die uit te hangen telkens als er op Vlaams niveau geblunderd wordt. Ze zullen hem niet temmen, maar het is misschien wel de geschikte week om er eens mee te lachen.

De vlaggen zijn niet gratis en daardoor dus duurder dan de partijvlaggen die de N-VA een tijdlang aanbood. ‘Maar deze is niet met partijdotaties betaald en niet gemaakt in grote oplages in China’, verdedigt Lectrr zich op Twitter.

L’argent des partis

Van partijdotaties gesproken: ook aan Franstalige kant leeft het debat over de partijdotaties en of die naar beneden moeten. Le Soirzocht uit hoeveel geld de Franstalige partijen ontvangen en waaraan ze het spenderen. Als grootste partij gaat de PS met het grootste bedrag aan de haal. In 2021 ging het om 8,6 miljoen euro. Dan volgen MR (7,1 miljoen), Ecolo (6,3), PTB/PVDA (5,8) en Les Engagés (5,5). Door de afdrachten van de leden en mandatarissen verdubbelt dat bedrag bij de PTB/PVDA bijna. Via die twee kanalen haalt de partij 4,8 miljoen extra binnen.

De grootste kostenpost is bij alle partijen het personeel. Bij de PS gaat bijna de helft van de dotatie daaraan op. Bij MR is dat slechts een derde. Maar de liberalen vragen in ruil dan ook zeer beperkte financiële bijdragen aan hun leden en mandatarissen.

PVDF - Partij van de Facebook

Met lengtes voorsprong zijn het de marxisten die het meeste geld uitgeven aan sociale media. In 2021 ging het om liefst 1 miljoen euro. Aan het andere eind van het spectrum zit de PS. De partij zegt in 2021 slechts 5.385 euro uitgegeven te hebben aan Facebook en co. Een peulschil in vergelijking met de PTB/PVDA, en iets waar de socialisten graag op wijzen, desnoods zelfs op sociale media. Bij de MR gaat het om 89.000 euro. Een bescheiden bedrag, in het licht van de intensiteit waarmee MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez tweets en posts produceert.

Met de verkiezingen die eraan komen, zou er dit jaar weleens wat kunnen beginnen te schuiven in die bedragen. De partijen leggen trouwens zo goed als allemaal stevige spaarpotten aan voor die verkiezingen. De PS zette in 2021 1,5 miljoen euro opzij. Op de tweede plaats in de spaarranking staat – of staan – Les Engagés. Met de partij-afdrachten bij beschikken zij over net geen 6 miljoen euro. Toch zetten ze daarvan meer dan 1,1 miljoen euro opzij.

Bij de verkiezingen in 2024 wordt het voor het voormalige CDH dan ook erop of eronder. De partij verloor zwaar in 2019 en dit wordt de eerste electorale test na de rebranding van vorig jaar. Die hele rebranding heeft trouwens zo’n 800.000 euro gekost, weet Le Soir. Met een dik half miljoen jaarlijks in de spaarpot zijn MR en Ecolo de middenmoters. En opvallend: de PTB/PVDA zet niets opzij.