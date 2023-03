David Chipperfield in vijf gebouwen

Architect David Chipperfield, winnaar van de befaamde Pritzker Prize, wordt geroemd voor zijn gevoelige aanpak en zijn dienstbaarheid aan de samenleving. Hieronder vijf projecten die dat duidelijk maken.

1. Neues Museum (Berlijn 1993-2009).

Het museum (foto boven) vertoonde nog alle sporen van de Tweede Wereldoorlog toen Duitsland in 1989 opnieuw één werd. Omdat het nog authentieke ramen, stucwerk en ribgewelven had, besloot Chipperfield ze te bewaren. Met gerecupereerd materiaal vulde hij de bressen op en bouwde hij een stuk bij. Hij voegde een nieuwe monumentale trappartij toe. Dit gebouw maakt er geen geheim van wat oud is en wat nieuw. Het maakt indruk met zijn littekens uit het verleden. Vlakbij bouwde Chipperfield in 2018 de James-Simon-Galerie, een toegangspoort die naar het museumeiland voert.

2. America’s Cup Building ‘Veles e Vents’ (Valencia 2006).

Wit beton, witgeverfde stalen stutten, kleurig meubilair en een smaakmaker in de havenbuurt van Valencia. De vloerplaten kragen tot vijftien meter uit, waardoor er veel schaduw is en er perfect zicht is op zee. Daardoor bedraagt de buitenruimte meer dan de helft van het gebouw. Als steeds probeert Chipperfield de drempel te verlagen en de link te leggen met de publieke ruimte. Dat doet hij hier door aansluiting te zoeken bij het park dat hij achter het gebouw ontwierp.

America’s Cup Building Foto: Christian Richters

3. Saint Louis Art Museum (Missouri, 2013).

Een uitbreiding bij het klassiek museum uit 1904 dat in het stadspark ligt. Chipperfield gunde het origineel gebouw zijn centrale ligging en voegde er een oostelijke vleugel aan toe voor moderne kunst. Die hield hij op de bescheiden hoogte van één verdieping. Vier gevelhoge ramen maken een connectie met het prachtige parklandschap. Het dak bestaat uit de betonnen raster, dat helpt om het daglicht te filteren.

Saint Louis Art Museum. Foto: Simon Menges

4. Amorepacific (Seoul, 2017).

Hoofdzetel van het gelijknamige bedrijf. Hier is Chipperfield op zijn best met gedetailleerde gevels. Voor de glasgevel zijn verticale vinnen aangebracht die het zonlicht temperen en natuurlijke ventilatie toelaten. Ze maken het mogelijk dat de werknemers contact houden met hun omgeving en voorbijgangers. In het gebouw is er een centrale binnenplaats met hangende tuinen. Die legt de link met de begroeiing buiten.

Amorepacific. Foto: Noshe

5. The Hepworth Wakefield (West Yorkshire, 2011).

Een nieuw museum, gewijd aan Barbara Hepworth die in Wakefield geboren werd. Het perceel wordt begrensd door een scherpe bocht van de rivier Calder en door een weg. Geïnspireerd door die ligging besloot Chipperfield het geen dominante gevel te geven. Hij maakte er een conglomeraat van onregelmatige vormen van die dicht op elkaar gepakt zijn. Elk volume vormt een eigen ruimte, met zijn eigen vorm en afmetingen. Langs de noordkant daalt het gebouw af naar het water, zoals de oude molens uit de regio.